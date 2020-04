Wir suchen Grüße an Oma und Opa

Mannheim.Liebe Kinder, seit Mitte März habt ihr eure Großeltern vermutlich nicht mehr in echt sehen und knuddeln können. Zum Glück gibt es Handys und Computer und ihr könnt Nachrichten schreiben, telefonieren oder euch sogar per Video sehen. Aber nicht nur so könnt ihr mit euren Großeltern in Kontakt bleiben, auch über Stift und Papier geht das. Und dabei könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Wir vom „Mannheimer Morgen“ wollen sogar, dass ihr das tut: Schreibt Grußbotschaften an eure Großeltern! Bringt zu Papier, wie sehr ihr sie vermisst, was ihr euch für sie wünscht oder was ihr mit ihnen machen wollt, wenn ihr sie wieder sehen könnt. Vielleicht wollt ihr ja mit Oma ein Eis essen gehen oder vielleicht wollt ihr mit Opa im Luisenpark Tiere beobachten?

Sonderseite am Samstag

Wichtig: Schickt uns Bilder von kurzen Grußnachrichten, die ihr mit der Hand geschrieben habt – quasi soviel, wie auch auf eine Postkarte passen könnte – denn wir wollen möglichst viele Grüße von Kindern in unserer Ausgabe am Samstag abdrucken. Das Ganze läuft so ab: Ihr schreibt euren Gruß auf ein Stück Papier. Dann gebt ihr euren Eltern Bescheid: Sie sollen die Grüße einscannen oder abfotografieren und uns per E-Mail an lokal@mamo.de schicken. Zeit dafür habt ihr bis zum Donnerstag um 14 Uhr. Am Samstag drucken wir eure Grüße dann in der Zeitung ab. Das Original könnt ihr natürlich auch ganz normal per Post verschicken – dann freuen sich Oma und Opa gleich doppelt.

