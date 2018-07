„Wir werden sofort tätig“

Anzeige

Ein Kind kommt jeden Tag mit den gleichen Klamotten in die Schule, hellblaue Jeans und grünes T-Shirt mit Ketchupfleck. Das Bild ist immer dasselbe. Die Lehrerin fragt nach: Was ist in der Familie los? Wird der Junge vernachlässigt? Sie wendet sich an die Schulleitung und ans Jugendamt. „Solche Fälle gibt es öfter mal“, sagt Jugendamtschef Peter Schäfer. „Manche Probleme lassen sich mit Unterstützung der Stadt lösen, andere sind etwas schwerwiegender.“ Im schlimmsten Fall bleibe nur noch die Inobhutnahme durch die Stadt, Kinder kommen dann in Pflegefamilien oder Heime. In Mannheim ist jene Zahl nun gestiegen – von 296 im Jahr 2016 auf 351 im vergangenen Jahr.

Anfang 2017 plötzlicher Anstieg

Der Grund für den Anstieg seien nicht die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (Uma), die in Obhut genommen werden, da diese separat gelistet sind. Auch gesetzliche Verschärfungen seien nicht der Grund, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Aus dem Rathaus heißt es lediglich: „2017 ist insbesondere im ersten Halbjahr eine Art ,Welle’ an Inobhutnahmen aufgetreten. Im zweiten Halbjahr hat sich dies normalisiert“, sagt ein Stadtsprecher. Die Verwaltung gehe derzeit – insbesondere aufgrund der im zweiten Halbjahr 2017 einsetzenden und sich 2018 fortsetzenden Normalisierung der Fallzahlen – von einer natürlichen Schwankung aus, heißt es. Eine ähnliche Häufung gab es in den letzten Wochen von 2014. Wenn Kinder vernachlässigt werden, hungern müssen oder gar Gewalt erleben, „dann ist die Herausnahme des Kindes aus der Familie die letzte Lösung“, so Schäfer. „Wir versuchen zunächst, andere Wege zu gehen, damit das Kind in seiner gewohnten Umgebung bleiben kann“, ergänzt Ulrike Freundlieb, Bürgermeisterin für Bildung, Kinder, Jugend und Gesundheit. Das Jugendamt biete Hilfen an, damit Eltern im Alltag besser klarkommen, ihren Nachwuchs bestmöglich großziehen und fördern (lassen). Wenn es Gewalt in der Familie gibt und das Kindeswohl gefährdet ist, zögert das Jugendamt aber nicht lange, versichert Schäfer: „Wir werden sofort, also am selben Tag, tätig.“

Überspitzt gesagt, gebe es immer zwei Möglichkeiten, sagt Freundlieb: Kann das Kind in der Familie bleiben oder nicht? „Die höchste Priorität hat der Familienzusammenhalt“, sagt sie. Zunächst werde nach Möglichkeiten gesucht, die Konflikte zu lösen. Das Jugendamt möchte „fördern und beraten, aber auch schützen“, so Schäfer. In Mannheim gebe es daher ein Netz der Unterstützung – von den frühen Hilfen über die Psychologischen Beratungsstellen, die Jugendförderung, die Sozialen Dienste, die in die Familien schauen, bis zum Haus des Jugendrechts, wenn Jugendliche straffällig werden.