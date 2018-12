„Wir wollen Zirkus weiterentwickeln“

Zirkus Cristallo gastiert vom 21. Dezember bis 6. Januar auf dem neuen Messplatz in Mannheim. Das Besondere: Der jüngste Zirkus Deutschlands feiert damit Weltpremiere. Die Artisten und Geschäftsführer Amando Frank (28) und Alex Ramien (42) verraten im „MM“-Interview, wieso sie eine Leidenschaft für die Manege haben, was sie zum Thema Zirkustiere meinen, welche Höhepunkte ihr Programm bietet und wie hoch die Investition in ihren Traum war. Was es mit einer Narbe auf seiner Stirn auf sich hat, soll allerdings ein Geheimnis bleiben.

Sie haben zusammen einen neuen Zirkus gegründet. Wieso gehen Sie das Risiko ein?

Amando Frank: Als ich neun Jahre alt war, haben meine Eltern mit ihrem Zirkus aufgehört, weil es sich nicht mehr gelohnt hatte. Wir sind als Straßenkünstler durch Europa gezogen. Später habe ich in Deutschland eine Lehre als Maler und Lackierer gemacht und mit 18 Jahren in Worms eine Sanierungsfirma gegründet, die hat jetzt vier Angestellte. Doch ich wollte immer einen eigenen Zirkus haben. Viele andere Artisten haben nicht an mich geglaubt, weil ich Straßenkünstler war. Doch jetzt stehe ich hier, und bin sehr stolz darauf!

Wie haben Sie das finanziert?

Frank: Wir haben 500 000 Euro in das Zelt und die Show gesteckt, 300 000 als Kredit und unsere gesamten Ersparnisse. Wir setzen alles auf eine Karte! Wir machen 34 Shows, ins Zelt gehen ungefähr 1000 Zuschauer. Wenn insgesamt 20 000 kommen, sind wir erfolgreich. Wenn es gut läuft, wollen wir jedes Jahr mit einer anderen Show in Mannheim auftreten. Leider hat uns erst die fünfte Bank einen Kredit gegeben, erst ihr haben unser Businessplan und Konzept gefallen.

Und wie sieht das Konzept aus?

Alex Ramien: Flic Flac ist laut und hat teilweise schwarzen Humor, Roncalli ist verschnörkelt und sehr traditionell, Cirque du Soleil fantasievoll. Wir bieten Theaterzirkus, modern und elegant mit einem Aufenthaltsraum mit rotem Teppich für die Gäste sowie einer Bühne statt Sägespänen auf dem Boden. Unser Programm soll Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gefallen – es ist so, wie wir es selbst gern sehen. Viele Kollegen sind stehengeblieben, wir wollen Zirkus weiterentwickeln. Beispielsweise lockt ein Blasorchester keinen mehr an. Ich mag es aus Nostalgie gern, aber die Jugendlichen hören heute andere Musik.

Sie treten selbst auf?

Ramien: Ja, mit „Globe of Speed“, mehrere Motorräder fahren gleichzeitig in einer Metallkugel mit fünf Metern Durchmesser. Das ist sehr gefährlich, sie wird auch Todeskugel genannt. Ein Fahrfehler und man landet im Krankenhaus. Die Nummer kann man sich auf Youtube ansehen. Amando ist Gleichgewichtsakrobat, er stellt Stühle übereinander und steht selbst dabei obendrauf. Das ist Weltklasse! Außerdem haben wir die Clownfamilie Toni Tonitos aus Spanien dabei, Ballett aus der Ukraine und die Fliegenden Menschen aus Kolumbien mit ihrem legendären dreifachen Salto. Roland Hofer, mit 117 Zentimetern Körpergröße der kleinste Moderator der Welt, haben wir auch als Mitarbeiter gewinnen können.

Bei einer Nummer sind zwei Frettchen und Hauskatzen dabei. Tiere im Zirkus sind umstritten.

Ramien: Die Künstler kommen vom französischen Zirkus Bouglione. Auftritte mit Tiere gehen nur mit viel Liebe und Dressur. Der Veterinär kommt an jeden Auftrittsort, ein Zirkus ist öffentlich in einem einsehbaren Bereich. Unseren Frettchen geht es 1000 Mal besser als Tieren in Pelzfarmen oder Zuchtbetrieben. Frank: Wir punkten mehr mit Artistik, haben aber nichts dagegen, wenn im Zirkus Tiere auftreten. Mein Opa Kalli Frank hat den größten Elefanten der Welt gehalten, sie tingelten mit einer Tarzan-Nummer durch Europa. Ich bin in der achten Generation Artist. Mein Onkel betreibt das Varieté Da Capo in Darmstadt und meine Frau Ninja stammt aus einer Artistenfamilie, sie wird auch auftreten.

Kommen Sie, Herr Ramien, auch aus einer Zirkusfamilie?

Ramien: Mein Vater stammt aus einer Schaustellerfamilie, er war Puppenspieler, meine Mutter Lehrerin. Mit 15 bin ich von zu Hause weggegangen, machte eine Ausbildung in der Berliner Artistenschule und bekam danach einige Engagements. Ich war lange beim Zirkus Flic Flac.

Anderes Thema: Kommt ein Zirkus, rechnen Anwohner mit Lärmbelästigung.

Ramien: Die Musikanlage ist so abgestimmt, dass der Tonpegel vor allem im Zelt bleibt. Um 21.30 Uhr hören außerdem unsere Vorstellungen auf.

Wie gefällt Ihnen der Neue Messplatz in Mannheim?

Frank: Ich bin zufrieden, er ist sauber, der Untergrund besteht aus Asphalt und es gibt viele Parkplätze. Ramien: Als ich das letzte Mal vor 20 Jahren in Mannheim auftrat, waren wir mit Flic Flac auf den Neckarwiesen. Wir sind drei Meter abgesoffen, Hochwasser! Das wird hier nicht passieren.

Herr Ramien, noch eine private Frage: Woher stammt die Narbe auf ihrer Stirn?

Ramien: Ich nenne Ihnen drei Varianten, Sie können sich eine aussuchen. Erstens: Als kleiner Junge bin ich mit dem Bobbycar gegen einen Zaun gefahren. Zweitens: Mich hat ein Tiger angegriffen. Und Drittens: Ich bin in der Todeskugel mit dem Motorrad gestürzt.

