„Wir wurden nicht darüber informiert“

Große Verwirrung muss am Ostersonntag unter den Bäckern und Konditoren in Baden-Württemberg geherrscht haben. Insgesamt 37 Bäckereien im Rhein-Neckar-Kreis seien von den „Corona-Streifen“ der Polizei am Feiertag geschlossen worden – darunter sowohl große Ketten als auch Kleinbäcker, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage dieser Redaktion mit.

„Über 50 Mitarbeiter in 18 Filialen in Mannheim haben wir am Sonntag auf Anweisung der Beamten um 7.30 Uhr nach Hause schicken müssen“, erzählt Michael Ruppert aus der Geschäftsleitung der Familienbäckerei Grimminger. Laut Ladenöffnungsgesetz dürfen Bäckereien am Ostersonntag nicht verkaufen. Warum kam es also zu dieser Unklarheit unter den Betrieben?

Der Grund: Die Landesregierung hatte in der Corona-Verordnung geregelt, dass die nicht zu schließenden Einrichtungen – insbesondere Lebensmittelhandel und Supermärkte – an allen Sonn- und Feiertagen von 12 bis 18 Uhr geöffnet sein dürfen. Dies sollte zunächst auch das Osterwochenende betreffen, um für „Verteilung und Entzerrung des Kundenverkehrs bei Einkäufen“ zu sorgen, heißt es auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg. Nachdem vor allem die Kirche und einige Gewerkschaften dieses Vorhaben massiv kritisiert hatten, wurde die Corona-Verordnung des Landes erneut aktualisiert – allerdings erst am vergangenen Donnerstag.

Aktualisierung am Donnerstag

Damit waren auch Bäckerei-Betriebe mit einer Café-Konzession nicht mehr ausgenommen. „Oh und ich habe am Ostersonntag um 8 Uhr bei der Bäckerei Görtz noch Brötchen gekauft“, schrieb ein „MM“-Leser auf der Facebook-Seite dieser Redaktion. „37 Bäckereien – das zeigt, dass wohl eher mangelnde Kommunikation das Problem war“, schrieb ein anderer.

Das bestätigt auch Ruppert: „Wir wurden offiziell nicht darüber informiert, dass neue Verordnungen veröffentlicht wurden“, berichtet er. Natürlich sei es Betreiberpflicht, sich zu informieren. Bei der aktuellen Nachrichtenflut sei das allerdings „unheimlich schwierig“. Ruppert spricht einen großen Dank an seine Mitarbeiter aus, die die bereits produzierten Backwaren nach den Schließungen kostenlos an Krankenhäuser und Heime verteilten. „Das war eine tolle Aktion“, findet der Grimminger-Geschäftsleiter, der der Landesregierung trotz „fehlender Kommunikation“ in der aktuellen Ausnahmesituation keine Vorwürfe machen will.

