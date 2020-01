Wird der Suezkanal dauerhaft autofrei?

Wird die Durchfahrt durch den Suezkanal für Autos dauerhaft gesperrt? Die Diskussion über die Unterführung unter dem Hauptbahnhof könnte wieder aufflammen, da in den kommenden Jahren in der Tunnelstraße Sanierungsarbeiten anstehen. Am Mittwochabend berichteten Vertreter der Stadtverwaltung im Bezirksbeirat Lindenhof über den aktuellen Stand der Planungen.

Demnach bleibt es zunächst bei dem Zeitplan der Bahn, die von 2022 an gut zwei Jahre lang – und damit auch während der Bundesgartenschau 2023 – den dritten Bauabschnitt der Sanierung der einhundert Jahre alten Tunnelstraße zwischen Gleis 1 und Gleis 9 des Hauptbahnhofs ausführen will (wir berichteten). In dieser Zeit wird die Unterführung für den Autoverkehr voraussichtlich gesperrt werden. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen – zumindest zeitweise – damit rechnen, dass die Passage nicht benutzbar sein wird.

Der Bezirksbeirat hatte beantragt, dass bei den weiteren Planungen dem Rad- und Fußverkehr in der Unterführung „absolute Priorität“ eingeräumt wird. Da während der Bauarbeiten im Untergrund der Eisenbahnbetrieb auf den Gleisen oben weitergehen soll, plant die Bahn das Bauvorhaben auf Jahre im Voraus – weswegen kurzfristige Änderungen im Ablaufplan höchst unwahrscheinlich sind.

Verbreiterung abgelehnt

Forderungen, bei der Sanierung gleich eine breitere Unterführung zu bauen, dass im Suezkanal auch Gegenverkehr möglich wird, hatte der Gemeinderat wegen hoher Kosten bereits im Jahr 2011 eine Absage erteilt. Deswegen bleibt es bei der jetzigen Breite von 6,50 Metern auf dem etwa 100 Meter langen Abschnitt der Unterführung. Zwei Gestaltungsvarianten – einmal mit, einmal ohne Autoverkehr – stehen somit noch zur Debatte. Konkrete Anträge zum Thema Verkehrsführung in der Tunnelstraße gibt es im Gemeinderat aber noch nicht.

Seit 2008 war der Suezkanal wiederholt längere Zeit für den Autoverkehr gesperrt – die längste Unterbrechung dauerte gut drei Jahre von 2014 bis 2017. Rund um den Hauptbahnhof stehen ab diesem Jahr verschiedene Bauprojekte an. So soll demnächst die Einrichtung des Bahnhofsvorplatzes Süd mit neuem Eingangsgebäude und Fahrradparkhaus beginnen.

Auch auf dem Willy-Brandt-Platz wird demnächst gebaut. Die Verkehrsbetriebe wollen ein viertes Stadtbahngleis für die Haltestelle Hauptbahnhof legen. Dazu muss auch die Ausfahrt der Tiefgarage im Kaiserring verlegt werden. Anschließend will die Stadt den Willy-Brandt-Platz neu gestalten.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020