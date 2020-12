„Wird unvergessen bleiben“

Mit einem Kondolenzschreiben hat sich Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) an die Familie der verstorbenen Amira Gezow gewandt. Persönlich sowie namens des Gemeinderates und der Verwaltung sprach er sein Beileid aus.

Die Holocaust-Überlebende habe sich besonders um die Verständigung von Juden und Christen verdient gemacht. „Amira Gezow hat Versöhnung nicht nur gepredigt, sie hat sie auch gelebt“, schreibt Kurz. „Der vielfache persönliche Austausch mit ihr war für mich gleichermaßen berührend wie bereichernd. Ihr großartiges Engagement als Zeitzeugin war gerade für junge Menschen von unschätzbarem Wert. Seien Sie versichert, dass Amira Gezow in Mannheim unvergessen bleiben wird.“

Die heutige Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne) traf Gezow 1992 anlässlich eines Projekts des Stadtjugendrings in Israel – sowie 2010 bei ihrem letzten Besuch in Mannheim. „Eine außergewöhnliche beeindruckende Persönlichkeit, deren eindrückliche Schilderungen der Deportation nach Gurs ich nie vergessen werde“, teilte Zimmer am Mittwoch mit: „Erinnerungsarbeit an den Holocaust und die Verständigung zwischen Juden und Christen – das waren Herzensanliegen von Amira Gezow, die wir jetzt weiterführen müssen.“ red/fab

