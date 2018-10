Wirksame Mittel

Man braucht nicht lange um die Sache herumzureden: Es ist mehr als nervig, wenn man in seinem Auto keine Wertsachen mehr lassen kann. Und zum Beispiel die Tasche mit dem Rechner mitschleppen muss, wenn es abends direkt nach der Arbeit noch zum Sport geht. Aber genau das ist – neben der Ermittlungsarbeit der Polizei – das derzeit wirksamste Mittel gegen Autoaufbrüche. Das zeigt die Entwicklung der Fallzahlen in den ersten neun Monaten dieses Jahres.

Der Mix aus Vorbeugung und intensiver Polizeiarbeit (für Fälle von Navi- und Autodiebstahl unterhält das Mannheimer Präsidium eine spezielle Ermittlungsgruppe) hat in den vergangenen Jahren schon bei einem anderen Delikt geholfen: den Wohnungseinbrüchen. Hier lagen die Zahlen im Jahr 2015 in Mannheim noch bei knapp 600 – im vergangenen Jahr waren es rund ein Drittel weniger. Auch hier half eine Ermittlungsgruppe, auch hier führten entsprechende Informationskampagnen der Polizei zu einem höheren Bewusstsein von Bürgern, ihre Häuser und Wohnungen sicherer zu machen. Es ist bedauerlich, dass eine solche „Sicherheitsmentalität“ in unserer Gesellschaft überhaupt notwendig ist. Gleichzeitig ist es aber auch gut, zu wissen, dass man selbst etwas für seine Sicherheit tun kann.

