Wirte in Not gehen neue Wege

19. April – das ist das vorläufige Datum, bis zu dem aufgrund der Coronavirus-Pandemie das öffentliche Leben stillsteht. Auch in Kneipen, Bars, Clubs, Restaurants, Cafés, Eisdielen. Ob dieses Datum denn Gültigkeit habe oder schon jetzt klar sei, dass die Frist verlängert werden müsse, war die bange Frage von Mannheims Gastronomen in einer Live-Telefonkonferenz mit Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Moderiert wurde das Gespräch, an dem auch Vertreter der Arbeitsagentur, der Wirtschaftsförderung und der Sparkasse Rhein Neckar Nord teilnahmen, von Nachtbürgermeister Hendrik Meier.

„Im Moment ist das Spekulation“, betonte Kurz. Er gehe aber davon aus, dass man nach den Osterferien, wenn die Maßnahmen erfolgreich sind und die Infektionszahlen sinken, „wieder gestuft das allgemeine Leben beginnen lassen wird“ – und das bedeutet: Zuerst schalten die Schulen wieder auf Normalmodus, dann die übrigen Bereiche. Bis dahin, sagt Kurz, solle „niemand Pleite gehen“. Als einzige Lösung zur Überbrückung des „Shutdown“ bleiben Kredite, Kurzarbeit, Soforthilfen, die, so hoffen die Gastronomen, „zeitnah und unbürokratisch“ abgerufen werden können.

Einige Gastronomiebetriebe setzen derweil auf ein alternatives Konzept: das Take-out (Mitnahme). Denn Speisen und Getränke dürfen auch in Corona-Zeiten weiterhin zur Abholung und Lieferung angeboten werden. Das ist nicht für alle ein lohnendes Geschäftsmodell – aber doch für manche. Zum Beispiel für das Café Blum. Das Hauptgeschäft in der Nähe des Fahrlachtunnels hat nach wie vor die ganze Woche über geöffnet, neben Kuchen und Torten bietet das Café einen Mittagstisch, auf dem unter anderem Suppen, Salate und Quiche stehen. Die aktuelle Speisekarte ist auf der Homepage zu finden (Abholung zwischen 12 und 15 Uhr; den Kuchen gibt es von 10 bis 17 Uhr).

„Mit viel Liebe gekocht“

Das Landolin auf dem Waldhof, ein Integrationsbetrieb der Caritas, in dem Menschen mit Behinderung arbeiten, hält sein Mittagsangebot ebenfalls aufrecht; die Speisen können zwischen 12 und 13 Uhr abgeholt werden. Was es gibt, steht auf der Homepage. Auch die Waldgaststätte Schützenhaus auf der Blumenau kocht weiter und hofft auf Kundschaft, zumal jetzt in Corona-Zeiten: „Wir sind eine einsame Waldgaststätte im Mannheimer Norden und haben es schwer, Kunden anzusprechen“, hat Carmen Hördt dem „Mannheimer Morgen“ geschrieben. Alles sei frisch zubereitet, handgeschabte Spätzle, selbst gemachte Soßen und Salate, Kuchen – wen zwischen 12 und 20 Uhr der Hunger überkommt, wird von der Waldgaststätte beliefert (Abholung ist ebenfalls möglich). Daneben gibt es immer ein Tagesessen mit Suppe oder Nachtisch. „Wir geben uns viel Mühe“, verspricht Hördt.

Andere Wege als sonst üblich geht das Glashaus Restaurant im Mannheimer Hockeyclub auf dem Neckarplatt. Hier können Kunden gleich mehrere Mahlzeiten mit nach Hause nehmen – denn die Speisen werden gekocht und dann vakuumverpackt und eingefroren. „Wir verwenden ausschließlich frische Produkte und kochen sie mit viel Liebe“, erzählt Glashaus-Pächter René Huhle. Die einzelnen Speisen können nach Belieben zusammengestellt werden: Rinderrouladen mit Spätzle oder lieber mit Kartoffelrösti? Das Bestellformular auf der Internetseite setzt geschmacklich kaum Grenzen.

Die Restaurants und Cafés freuen sich über jeden, der gerade kommt. Harald Blum vom gleichnamigen Café Blum betont jedoch: „Das ist nur eine Notlösung, wir wissen nicht, wie lange wir das durchhalten können.“

