Wissen braucht Platz

Die Flächen in der Mannheimer Innenstadt sind begrenzt und begehrt. Wohnen, Einkaufen, Arbeiten, Verkehr – alles hat hier seinen Platz. Und auch die Wissenschaft hat ihn, zentral im und um das Schloss ist die Universität zuhause – mit rund 12 000 Studenten und 1400 Mitarbeitern. Die Universität möchte wachsen, sie braucht dringend mehr Platz – da lässt es sich an einer Hand abzählen, dass das eng werden könnte.

Und doch ist Mannheim gut beraten, sich hier offen zu zeigen. Die Universität bringt jeden Tag Tausende junge Menschen mitten in die Stadt, viele von ihnen leben auch hier, kaufen ein, gehen aus. Mannheims Hochschulen, von denen die Uni die größte ist, bereichern die Stadt, schaffen hochwertige Jobs und locken neue Menschen hier her. Gleichzeitig befinden sich die Hochschulen in einem harten internationalen Wettbewerb, auch die räumliche Ausstattung ist ein Teil dieses Wettbewerbs.

Natürlich muss es bei jedem sinnvollen Ziel auch darum gehen, es auf einem guten Weg zu erreichen. Der Innenstadt fehlt es an Grünflächen, darum sind Befürchtungen, Freiraum könne verloren gehen, durchaus zu verstehen. Die Planungen des Landes liegen nun schon über ein Jahr vor, jeder konnte sie sich ansehen, bald wird der politische Prozess beginnen. Der Platz in der Innenstadt ist begehrt, ja. Wissenschaft ist sicher eine der sinnvollsten Sachen, für den man ihn nutzen sollte.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.12.2018