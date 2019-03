Wissen vermitteln

Der Arzt Rüdiger Adam mit den jungen Studenten. © UMM

Warum wird vielen Kindern beim Autofahren übel? Und wieso ist Rauchen schlecht für die Gesundheit? Um diese beiden Fragen geht es bei der Kinder-Uni Medizin am Samstag, 6. April. Bereits zum zwölften Mal öffnen sich die Türen des Großen Hörsaals der Universitätsmedizin Mannheim für Kinder zwischen sieben und dreizehn Jahren. Wo sonst Medizinstudenten und Ärzte lernen, erfahren die jungen Studenten alles über den Körper und wie er funktioniert. „Unsere Dozenten begeistern die jungen Zuhörer mit vielen Bildern und Praxisbeispielen für ihr Thema. Und natürlich bringen sie auch immer etwas zum Anschauen und Anfassen mit“, verspricht Dirk Schuhmann, Pressesprecher am Universitätsklinikum Mannheim. Als Dozent dabei ist Sven Schneider vom Mannheimer Institut für Public Health, Sozial- und Präventivmedizin, der in seiner Vorlesung über ein brandgefährliches Thema spricht: das Rauchen. Der Leiter der Schwindelsprechstunde an der HNO-Klinik, Roland Hülse, erklärt, wie der menschliche Gleichgewichtssinn funktioniert.

Viele Fragen gestellt

Das Schöne an der Kinder-Uni, die ein gemeinsames Projekt der Universitätsmedizin und des „Mannheimer Morgen“ ist: Es werden immer viele Fragen gestellt. Und so manche davon forderten die Dozenten ganz schön heraus, sagt Schuhmann. Vor allem geht es darum, Kindern Wissen über den eigenen Körper zu vermitteln, wie Rüdiger Adam sagt, der wie immer als Moderator durch das Programm führen wird. „Und wir wollen, dass alle Spaß an den Vorlesungen haben.“

Der erste Block mit den beiden Vorlesungen dauert von 9 bis 11 Uhr, die Wiederholung von 13 bis 15 Uhr. Die Teilnahme an einem Block aus zwei Vorlesungen kostet zwei Euro plus Gebühren. Die Einnahmen gehen an die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“.

Karten gibt es ab heute in den Kundenforen des „Mannheimer Morgen“ und online bei www.reservix.de. ble

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019