Wissenschaft unterhaltsam

Beim Mannheimer Science Slam in der Alten Feuerwache wollen Wissenschaftler beweisen, dass ihre Welt sehr unterhaltsam sein kann. An diesem Abend wollen sie die neuesten Erkenntnisse aus ihrer Forschung spannend, verständlich und anschaulich präsentieren, und zwar auf der Bühne. In lockerer Umgebung präsentieren Nachwuchswissenschaftler das, worüber sie teilweise seit Jahren forschen. Dabei gilt es, in zehn Minuten die Begeisterung für das eigene Thema auf das Publikum zu übertragen – allgemeinverständlich, möglichst kreativ und spannend.

Der Science Slam ist ein Wettbewerb aus unterhaltsamen und verständlichen Vorträgen vor einem Laienpublikum. Wissenschaft soll so aus den Laboren und Bibliotheken heraus ins wahre Leben geholt werden. Klar, dass solch ein Wettstreit dann auch nicht an der Uni, sondern auf einer großen Bühne stattfindet. Wer den besten Slam-Vortrag geliefert hat, entscheidet am Ende keine Jury, sondern das Publikum per Applaus. Der nächste Mannheimer Science Slam findet am Sonntag, 17. Februar, um 20 Uhr in der Alten Feuerwache statt. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.02.2019