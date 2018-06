Wissenschaftler-Wettstreit in der Alten Feuerwache

Anzeige

Beim „Science Slam“ haben Wissenschaftler zehn Minuten Zeit, ihr Wissensgebiet dem Publikum auf unterhaltsame Weise zu präsentieren. Der beste Vortrag wird am Ende vom Publikum durch Applaus gekürt. Ausgewählte „Science Slammer“ werden am Freitag, 29. Juni, ab 20 Uhr in der Alten Feuerwache so ihre Forschung präsentieren. Der „MM“ verlost für diesen Wettbewerb dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter der Telefonnummer 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Alte Feuerwache“ nennen sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. has