Wissenswertes zum Thema Impfen

Das Netzwerk Haushalt Ortsverband Mannheim lädt zum Vortrag über das Thema „Impfen“ ein. Referent Dr. Andreas Förster spricht über die Bedeutung von Impfungen und erläutert, welche Impfungen in welchem Altern wichtig sind. Der Vortrag beginnt um 15 Uhr in der Sparkasse, D 2,13, im Toulonsaal. Wer einen Impfpass hat, kann ihn zur Veranstaltung mitbringen und sich persönlich beraten lassen. Die Besucher erfahren, wann die Auffrischung einer Impfung notwendig ist oder welche Impfung noch vorgenommen werden sollte. Im Juli dieses Jahres war im Kabinett das Masernschutzgesetz beschlossen worden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass alle Kinder beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten beide, von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Masern-Impfungen vorweisen müssen. Impfgegner kritisieren diesen Vorstoß. red

