Witziger Spot wirbt für Hygieneregeln

Busfahrer Ronald Lauinger checkt sein Abstand-Messgerät. © RNV/MM

Für die Einhaltung der Hygieneregeln in ihren Bussen und Bahnen wirbt die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) mit einem neuen Video. In der Hauptrolle: Busfahrer Ronald Lauinger. In dem Kurzfilm bereitet er sich auf den Arbeitstag vor. Die Krawatte sitzt bereits, eine Checkliste hilft ihm, in Corona-Zeiten nichts zu vergessen: Handschuhe, Desinfektionsmittel, Abstandsmesser und Co. werden abgehakt und im Arbeitskoffer verstaut. Auch das Leberwurstbrot darf nicht fehlen. Er denkt an fast alles, doch am Ende fehlt noch ein entscheidendes Detail …

Schon für zahlreiche Kampagnen der RNV, die in den Städten Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen Busse und Straßenbahnen betreibt, stand Ronald Lauinger vor der Kamera. Der gebürtige Mannheimer, der seit 1980 für die Verkehrsgesellschaft arbeitet, hat sich inzwischen zum Gesicht des Unternehmens entwickelt. „Steigt ein – denn Bus und Bahn sind auch jetzt mit Abstand eine saubere Sache.“ Mit dieser Botschaft weist der neueste Spot auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln in den Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen hin. Und wirbt damit für die Nutzung von Bus und Bahn. Der Film entstand in Zusammenarbeit mit Projekt Gold aus Mannheim. Die Reaktionen in den sozialen Medien seien positiv, so die RNV. Der Film soll auch im Fernsehen und Kino ausgestrahlt werden.

