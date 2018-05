Wo man gefährliche Dinos füttern darf

Anzeige

„Die Kinder haben hier viel Spaß, und der Lerneffekt kommt ungeplant dazu“, lobt Holger Reusch, Rektor des Ludwig-Frank-Gymnasiums, „den fantastischen Zugang“, den die Ausstellung dem jungen Publikum zu den Themen eröffne.

Seine Klasse 5 c ist an diesem Morgen das Testpublikum, die neue Ausstellung der Beginn einer engeren, „für beide Seiten gewinnbringenden“, wie er sagt, Kooperation der Schule mit den Reiss-Engelhorn-Museen. Laut Reusch kann das Museum „ein prima Lernort sein, den die Schüler mit Freude aufsuchen – dank solcher neuer Konzepte“, wie er sagt.

Sie gehen auf Wilfried Rosendahl zurück, Direktor des Museums Weltkulturen der Reiss-Engelhorn-Museen. Im Vorjahr hatte er „Total genial!“ in D 5 zu Gast, 2019 soll es mit einer Sonderschau zur Zeit, 2020 mit der „Eiszeitsafari“ weitergehen. Doch während sonst „oft Kinder von Eltern ins Museum mitgeschleift“ würden, bei „Total genial!“ fast nur der Nachwuchs Spaß hatte, solle „Einfach tierisch!“ eine Ausstellung für alle Generationen sein. Sie hat in dieser Form Premiere in Mannheim. Die Reis-Engelhorn-Museen würden „künftig einmal jährlich“ eine große Familienausstellung anbieten, „um junge Leute schon ganz früh zu gewinnen“. „Man darf hier Spaß haben“, betont Rosendahl, dass weder der Bewegungsdrang junger Besucher gebremst werde noch die heute so selbstverständlichen elektronischen Begleiter tabu sind – im Gegenteil: Es ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht, dass die Besucher Fotos machen.

Doch über den Spaß hinaus gebe es zugleich, so unterstreicht Rosendahl, „die Vermittlungsebene“. Ob heimische Tierarten wie Wildschwein und Eule, längst ausgestorbene Arten oder Exoten – „wir zeigen auch mal wieder, dass wir Naturkunde können“, so der Direktor. Viele Exponate stammen aus den eigenen Sammlungen. Beim Pandabär war aber allein für einen dreidimensionalen Druck die Genehmigung der höchsten chinesischen Naturschutzbehörde nötig. „Der Pandabär ist ein sehr politisches Tier“, so Rosendahl dazu schmunzelnd.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.05.2018