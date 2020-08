Wo sich Reiserückkehrer in Mannheim testen lassen können

Mannheim.Die Stadt Mannheim bietet seit Montag, 31. August, bis Mittwoch, 30. September, gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Mannheim (UMM) zusätzliche Corona-Testmöglichkeiten dezentral in verschiedenen Mannheimer Stadtteilen an. Das hat die Stadt am Montag in einer Pressemitteilung verkündet. Ein mobiles Team der UMM ist demnach gemeinsam mit Mitarbeitende von Jugendamt und Gesundheitsamt im Einsatz.

Standorte und Termine

Jeweils von 8.30 bis 16 Uhr stehen an folgenden Terminen und Standorten Testangebote für Reiserückkehrende sowie Mitarbeitende in Schulen, Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege zur Verfügung:

Montag, 31. August

Neckarstadt-West/Jungbusch, Werftstraße 6, „Turnhalle plus x“ an der Jungbuschschule,

Dienstag, 1. September:

Schönau, Lötzener Weg 2 – 4, Sporthalle am Johanna-Geissmar-Gymnasium,

Mittwoch, 2. September:

Rheinau, Kronenburgstraße 45 – 55, Sporthalle an der Konrad-Duden-Schule,

Donnerstag, 3. September:

Waldhof, Alsenweg 11, Herbert-Lucy-Halle,

• Freitag. 4. September:

Vogelstang, Eisenacher Weg 95, Sporthalle an der Vogelstangschule (Grundschule); hier bitte nur über das Tor an der Turnhalle eintreten, um Kontakt während der „Lernbrücken“ zu vermeiden,

• Montag, 7. September:

Neckarstadt-West/Jungbusch, Werftstraße 6, „Turnhalle plus x“ an der Jungbuschschule,

• Dienstag, 8. September:

Schönau, Lötzener Weg 2 – 4, Sporthalle am Johanna-Geissmar-Gymnasium,

• Mittwoch, 9. September:

Rheinau, Kronenburgstraße 45 – 55, Sporthalle an der Konrad-Duden-Schule,

• Donnerstag, 10. September:

Waldhof, Alsenweg 11, Herbert-Lucy-Halle,

• Freitag, 11. September:

Vogelstang, Eisenacher Weg 95, Sporthalle an der Vogelstangschule (Grundschule); Hier bitte nur über das Tor an der Turnhalle eintreten, um Kontakt während der „Lernbrücken“ zu vermeiden.

Reiserückkehrer, die sich hier testen lassen wollen, sollten idealerweise ihre Reise belegen können. Beispielsweise mit einem Boarding-Passes, einem Ticket oder einer Hotelrechnung.

Außerdem richten sich die Tests an Mitarbeitende von Schulen und Kitas oder Kindertagespflegepersonen. Über die Schule oder Kindertageseinrichtung erhalten die Beschäftigten ein Formular, das zweimalig zur Durchführung der Testung berechtigt und vor Ort vorgelegt wird. Die dezentralen Testangebote stehen den genannten Personenkreisen aus allen Stadtteilen zur Verfügung. Terminreservierungen sind hier nicht möglich.

Die Stadt weist auch darauf hin, dass Personen mit Symptomen und Personen, die auf Veranlassung des Gesundheitsamtes als Kontaktperson abgestrichen werden sollen, nicht von diesen dezentralen Testangeboten Gebrauch machen sollen. Sie sollen sich eiterhin bei der Hotline des Gesundheitsamtes (Tel. 293 – 22 53) melden und erhalten von dort das Passwort zur Testung im Container auf dem Gelände der UMM. Auch enge Kontaktpersonen eines bestätigten Falles gehen zur Testung zum Container bei der UMM. Bei ihnen erfolgt der Abstrich nicht in den neu eingerichteten Testangeboten.

Weitere Orte und Termine ab dem 14. September will die Stadt rechtzeitig bekanntgegeben.