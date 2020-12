Wochenende „absolut ruhig“

Die Mannheimer Polizei zieht laut Pressemitteilung für das gesamte erste Wochenende der Ausgangssperre eine „äußerst positive Bilanz“. Auch die Kontrollnacht von Sonntag auf Montag sei „absolut ruhig“ verlaufen: Kontrolliert wurden 199 Fahrzeuge und 302 Personen, Verstöße gab es keine. Die Mannheimer Bevölkerung verhalte sich“ vorbildlich und respektiert bis auf wenige Ausnahmen die Ausgangsbeschränkung“, heißt es weiter. Dass die Stadt Anziehungskraft auf auswärtige Besucher ausübt, stellte die Polizei wie bereits berichtet in der Nacht auf Sonntag fest. Überwiegend wurden Personen kontrolliert, die von weit her anreisten, „um in Mannheim auszugehen und denen die Ausgangsbeschränkung nicht bekannt war“. Der Großteil war einsichtig, es blieb bei aufklärenden Gesprächen. Gegen fünf „absolut Uneinsichtige“ wurden indes Bußgeldverfahren eingeleitet. red/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020