Wochenmärkte früher als sonst

Wegen des anstehenden Feiertags zum Tag der Deutschen Einheit am Samstag, 3. Oktober, ändern sich die Marktzeiten in Mannheim.

An folgenden Tagen sind die Märkte geöffnet:

Donnerstag, 1. Oktober: Hauptmarkt (Marktplatz G 1), Wallstadt (Rathausplatz).

Freitag, 2. Oktober: Biomarkt (Q 6 / Q 7), Feudenheim (Am Rathaus), Gartenstadt (Freyaplatz), Hauptmarkt (Marktplatz G 1), Hauptbahnhof (Willy-Brandt-Platz), Lindenhof (Meeräckerplatz), Neckarau (Marktplatz), Niederfeld (Rheingoldcenter), Rheinau (Marktplatz), Sandhofen (Am Stich), Schönau (Lena-Maurer-Platz), Seckenheimer/Otto-Beck-Straße, Seckenheim (Am Rathaus). Terminüberschneidungen bei einzelnen Wochenmärkten können dazu führen, dass nicht auf allen Märkten das gewohnte Angebot zur Verfügung steht. red

