Wochenmärkte vorverlegt

Aufgrund des Feiertags am Donnerstag, 20. Juni können die Schirm und Charme Wochenmärkte nicht wie gewohnt an diesem Tag stattfinden und werden deshalb um einen Tag auf Mittwoch, 19. Juni, vorverlegt. An diesem Tag sind die Wochenmärkte an den folgenden Orten zugänglich: Hauptmarkt am Marktplatz (G1), Hauptbahnhof (Willy-Brandt-Platz), Lindenhof (Meeräckerplatz), Schönau (Lena-Maurer-Platz), Wallstadt (Am Rathaus). Durch die Terminüberschneidungen besteht die Möglichkeit, dass nicht auf allen Märkten das gewohnte Angebot in vollem Umfang zur Verfügung steht. Die Veranstalter bitten um Verständnis. val

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.06.2019