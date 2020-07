Woher kommen die Mythen?

Bei einigen Verschwörungstheoretikern sind „Aluhüte“ beliebt. © dpa

„Antisemitismus und Verschwörungsmythen – Wo kommen sie her? Wie halten wir dagegen?“ ist Titel einer Veranstaltung auf dem Marktplatz: am Montag, 6. Juli, ab 19 Uhr. Die SPD Mannheim lädt zu dem Dialog zwischen Michael Blume, dem Antisemitismus-Beauftragten des Landes Baden-Württemberg, und Stefan Fulst-Blei (SPD) ein. Es soll um Verschwörungserzählungen rund um das Coronavirus, ihre Hintergründe und antisemitischen Bezüge gehen. Ein Grußwort wird Boris Weirauch (SPD), der im NSU-Untersuchungssausschuss tätig war, sprechen. Eine Anmeldung für die Diskussion unter Corona-Bedingungen ist erforderlich, diese kann per Mail an rz.rhein-neckar@spd.de oder telefonisch unter 06221/2 10 04 erfolgen. Alle Teilnehmer müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Catering wird es bei der Veranstaltung nicht geben. julb

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020