Wohnen sowie Kunst und Kultur mit Tiefe

Ein Bild des Mannheimer Malers Dietmar Brixy schmückt die Titelseite der „Kunst und Kultur“-Ausgabe (r.). Eine Montage des „MM“-Cheflayouters Tobias Dolch: die Titelseite von „Wohnen“. © Dolch

Zwei Mal samstags, zwei Mal geballte Informationen rund um spannende Themen: Am 27. Januar und am 15. September erscheint diese Zeitung mit Schwerpunktausgaben – zu den Themen Wohnen sowie Kunst und Kultur.

Von der Titelseite bis zum Magazin „Wochenende“ zieht sich über die jeweiligen Bereiche des „Mannheimer Morgen“ eine Vielfalt mit informativen und bunten Artikeln sowie anschaulichen Grafiken.

Grafik zum Nullenergiehaus

„Wohnen“ – ein brandaktuelles Thema in einer Region, in der die Mieten in den vergangenen zehn Jahren um rund 25 Prozent steigen. Wohnungen und Bauland sind knapp, entsprechend gibt es kaum günstige Immobilien auf dem Markt.

In Mannheim entstehen nach der Auflösung der US-Kasernen ganze Stadtteile neu. Aber was kostet Wohnen hier? Was verursachen hohe Kaufpreise und niedrige Zinsen? Oder auch: Was verbindet Architektur und Psychologie? All diese Fragen werden in der Ausgabe behandelt.

Die Bandbreite geht weiter über das Smarthome, in dem Computer Rollläden, Heizungen und Küchengeräte steuern, dem Wohnen auf dem Land oder den Hausbau. Statistiken klären darüber auf, wo sich die die kleinste, die teuerste, die kälteste oder die größte Stadt der Welt befindet – oder welche Kommune in der Region die höchste Grundsteuer erhebt. Eine doppelseitige Grafik zeigt, wie ein Nullenergiehaus funktioniert.

Im völligen Gegensatz dazu steht die Ausgabe vom 15. September. Voller Kunst und Kultur, voller Geschichten über Menschen, die mit ihren kreativen Prozessen in der Gesellschaft zu tun haben, sie bereichern. Spannend ist es, wie weit sich der Begriff Künstler strecken lässt. Porträts über Designer, Tätowierer, Landschaftsarchitekten, Modeleute oder auch Sponsoren schmücken die Ausgabe.

Seine großformatigen Bilder hängen in Miami, New York oder Hollywood – weltweit hat der Mannheimer Maler Dietmar Brixy Bewunderer seines unverwechselbaren Stils. Und die Titelseite des „MM“ schmückt an diesem Tag eines seiner Werke. Was für ein Einstieg. In eine Ausgabe mit politischen Themen wie Kunst, die Protest ausdrückt. Es wird auch über Geld gesprochen, denn gerade in Zeiten niedriger Zinsen investieren viele Menschen in vermeintlich bleibende Werte. Martin Weber, Mannheimer Ökonom, sieht den Fokus allerdings eher in der „schönen emotionalen Rendite“.

Blick in die Fußballstadien

Dass auch Fußball etwas mit Kunst zu tun hat, zeigt sich am Beispiel der Popkultur, die mit der Sportart einhergeht. Hymnen hallen durch Stadien – und Stars singen mit Sportlern. Sogar die Fangnetze unterhalb der maroden Ludwigshafener Hochstraße mit ihren unterschiedlichen Farbtönen inspirieren Menschen – das zeigt die Künstlerin Fritzi Haußmann. Sie studiert an der Freien Kunstakademie Mannheim – und präsentiert sich zusammen mit ihren Kommilitonen Jörg Hill, Martin Klyk, Dagmar Schmolck und Konstantin Weber mit ihren Werken in der Schwerpunktausgabe.

Und dass Kunst wie die Liebe auch durch den Magen gehen kann, zeigen die Verzeihungen aus Milchschaum, die Baristas auf den Kaffee zaubern.

