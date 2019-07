Wohnhausbrand in der Waldhofstraße

In einem Wohnhaus in der Mannheimer Waldhofstraße ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Dabei wurde eine Person durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Brand hatte zu einer starken Rauchentwicklung in der Neckarstadt geführt.

Gegen 12.15 Uhr war im ersten Obergeschoss sowie im Dachgeschoss des Hauses das Feuer ausgebrochen. Das dreigeschossige Gebäude stand beim Eintreffen der Feuerwehr im Vollbrand. Flammen schlugen aus den Fenstern und griffen auf die Wand des Nachbarhauses über. Personen waren aber nicht mehr im Haus.

Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an, mittlerweile unterstützt die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt die Berufsfeuerwehr.

Die Waldhofstraße ist derzeit gesperrt. Durch die Sperrung kommt es zu starken Verkehrsbehinderungen. Die Löscharbeiten und damit die Sperrungen soll voraussichtlich noch etwa bis 16 Uhr andauern.

Auch im öffentlichen Nahverkehr sorgt der Brand für Behinderungen: Die Linien 1 und 3 verkehren nicht von und in den Mannheimer Norden. Ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet.