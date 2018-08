Wohnprojekt feiert interkulturelles Fest

Das Wohnprojekt von Biotopia in der Friedrichstraße 68-70 (Neckarau) feiert am Freitag, 7. September, 15 Uhr, ein interkulturelles Fest. Wie Megi Lamaj von Biotopia ankündigte, findet das Fest im Garten der Jugendhilfe-Einrichtung statt. Es werden Speisen von den unterschiedlichen Nationalitäten angeboten und gemeinsam gegrillt. Derzeit leben zehn Jugendliche verschiedener Nationalität in den Einzelapartments. Ziel des Projekts ist die Verselbstständigung der Jugendlichen und die finanzielle Absicherung durch einen festen Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz. Dabei werden die Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren in den Bereichen Finanzen, Haushalt und berufliche Perspektive unterstützt. red

