Wohnsitzloser verhaftet

In der Feudenheimer Au ist der 37-Jährige in eine Laube eingebrochen. © Proßwitz

Weil er mindestens zweimal eingebrochen sein soll, sitzt ein 37 Jahre alter Mann jetzt in Haft. Der wohnsitzlose Pole ist am vergangenen Samstag von der Polizei vorläufig festgenommen worden, tags darauf folgte dann der Haftbefehl vom Amtsgericht Mannheim. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei gestern mit.

Das erste Delikt soll sich demnach bereits Ende Januar abgespielt haben. Dem 37-Jährigen wird vorgeworfen, am 28. Januar an einem in der Friedrich-Ebert-Straße (Neckarstadt) geparkten Mercedes eine Seitenscheibe eingeschlagen zu haben. Danach habe er das Auto durchsucht, aber offenbar nichts Stehlenswertes darin entdeckt. Er blieb daraufhin in dem Wagen und schlief ein. Als der Besitzer gegen 22.40 Uhr zurückkam, wachte der Täter auf und flüchtete.

Auto und Schrebergarten

Die hinzugerufenen Polizisten konnten ihn jedoch wenig später noch in Tatortnähe festnehmen. Nach Abschluss der „polizeilichen Maßnahmen“, so heißt es in der Mitteilung, wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

Gut zwei Wochen später wurde der Mann dann erneut aufgegriffen. Er soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Samstag, 16. Februar, gegen Mittag in der Kleingartenanlage „In der Au“ im Stadtteil Feudenheim in eine Gartenlaube eingebrochen sein. Dann habe er das Gartenhaus nach Wertsachen durchsucht. Weil er aber erneut keine für ihn stehlenswerten Gegenstände fand und durch den Nutzer der Gartenparzelle gestört wurde, wollte er die Parzelle wieder verlassen. Dabei wurde er vom Pächter des Kleingartens angetroffen. Der rief die Polizei, hielt den Einbrecher fest und übergab ihn schließlich den Beamten.

Nach der Vorführung des Tatverdächtigen am Sonntag beim Haft- und Ermittlungsrichter wurde der Pole in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Jetzt ermitteln die Staatsanwaltschaft und der Polizeiposten Feudenheim, ob der 37-Jährige auch noch für andere Taten in Frage kommen könnte. bro/pol

