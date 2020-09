Mannheim.Die Feuerwehr hat am frühen Sonntagmorgen einen Wohnungsbrand in der Mannheimer Neckarstadt-West gelöscht. Das Mehrfamilienhaus wurde nach Angaben der Polizei zwischenzeitlich evakuiert. Nachdem Einsatz in der Draisstraße war die ausgebrannte Wohnung nicht mehr bewohnbar. Ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, dass beim Eintreffen der Feuerwehr Flammen aus einem Fenster geschlagen hatten. Das Feuer sei gegen 6.15 Uhr ausgebrochen.

Verletzt wurde bei dem Einsatz laut Polizei niemand. Die Brandursache und Schadenshöhe waren am Vormittag noch unklar.