Mannheim.In einem Mehrfamilienhaus in der Oberen Riedstraße im Mannheimer Stadtteil Käfertal ist am Mittwochabend in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Polizei und Feuerwehr wurden mehrere Personen von den Einsatzkräften gerettet. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Näheres ist nicht bekannt.