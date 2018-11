Wohnungsbrand in Mannheim - Feuerwehr rettet zwei Menschen

Mannheim.Völlig ausgebrannt ist am Mittwochabend eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Oberen Riedstraße in Käfertal. Die Wohnungsinhaberin konnte die Feuerwehr mit einer tragbaren Leiter aus der brennenden Wohnung im zweiten Obergeschoss retten. Eine zweite Person holten die Einsatzkräfte durch das verqualmte Treppenhaus ins Freie, indem sie ihr eine Fluchthaube aufsetzten.

Beide mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung vom Rettungsdienst behandelt werden. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehr Nord und Innenstadt im Einsatz – insgesamt 34 Männer und Frauen.

Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an, da das Feuer in die Holzdecken und Holzbalken der Bedachung gezogen ist. Die weitere Einsatzdauer war noch unklar.