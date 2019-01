Wohnungseinbrüche in Mannheim - Verdächtiger in Untersuchungshaft

Mannheim.Ein Mann steht in Verdacht seit Mai des letzten Jahres mehrere Einbruchsdiebstähle in der Mannheimer Innen- und Oststadt begangen zu haben. Der 51-Jährige wurde bereits am 4. Dezember festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Dienstag erklärten, soll der Mann am 24. Mai letzten Jahres vom Balkon aus in eine Wohnung in der Oststadt eingedrungen sein und Bargeld sowie eine Armbanduhr gestohlen haben. Außerdem steht er in Verdacht in den frühen Nachmittagsstunden des 16. Juli in die Wohnung einer Frau in den Quadraten eingedrungen zu sein und dort Schmuck, zwei Fotoapparate sowie einen Computer entwendet zu haben.

Nachdem auf Grundlage dieser Erkenntnisse die Staatsanwaltschaft Mannheim bereits im November 2018 beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts einen Haftbefehl erwirkt hatte, konnte der Beschuldigte am 4. Dezember im Zuge der Ermittlungen durch Beamte der Heidelberger Kriminalpolizei festgenommen werden. Er wurde noch am gleichen Tage dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Verantwortlich für weitere Einbrüche?

Die Auswertung am Tatort hinterlassener Spuren hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich ergeben, dass der Beschuldigte ebenso dringend verdächtig ist, weitere Wohnungseinbrüche am 20. September und am 12. Oktober in den Quadraten begangen zu haben.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizei Heidelberg dauern an. Dabei wird auch geprüft, ob der Beschuldigte als Täter für weitere Taten zwischen Mai und November 2018 in der Mannheimer Innenstadt in Betracht kommt.