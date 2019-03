Wohnungseinbrüche und Straßenkriminalität deutlich gesunken, so viele Angriffe auf Polizisten wie noch nie

Mannheim.Die Straßenkriminalität ist besonders im Stadtgebiet Mannheim deutlich gesunken und so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das erklärten Polizeipräsident Thomas Köber und Vizepräsident Siegfried Kollmar bei der Vorstellung der Kriminalstatistik 2018 für Mannheim, Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis. Insgesamt sei die Zahl der Straftaten gesunken. Die Freude über den Rückgang der Straftaten in Mannheim im Vergleich zum Vorjahr ist getrübt vom leichten Anstieg in Heidelberg“, erklärt Polizeipräsident Köber. Das liege aber auch an den zahlreichen Asylbewerbern, die im Ankunftszentrum Patrick-Henry-Village in Heidelberg leben.

Insgesamt 491 Angriffe gegen Polizeibeamte verzeichnet die Polizei im vergangenen Jahr - so viele wie noch nie. „Bedauerlicherweise ist die Zahl der verletzten Beamten um 60 auf 284 gestiegen. Drei von Ihnen wurden schwer verletzt. Deshalb setzen wir jetzt auch die Bodycams ein“, so Köber.

Auch vermeldet das Polizeipräsidium einen exorbitanten Anstieg bei Betrugsfällen: So hat sich die Zahl der Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgegeben haben, fast verdoppelt. (Plus 91,8 Prozent), was großen Ärger bei Polizei ausgelöst hat. „Das ist schockierend hoch. Allerdings wirkt die Medienberichterstattung sensationell gut, weil dadurch in den meisten Fällen die Senioren aufgeklärt werden und die Betrüger somit keinen Erfolg haben“, sagte Siegfried Kollmar, Polizeivizepräsident und Leiter der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Einen deutlichen Rückgang von 22 Prozent (von 1074 auf 838 Fälle), gab es bei Wohnungseinbrüchen. Grund dafür sei die gute Prävention durch Beratungsstellen und das bewusste Verhalten der Bewohner im Umgang mit der Wohnungssicherung. Trotzdem seien die Banden immer professioneller organisiert. Der Schwerpunkt der Einbrüche liegt entlang der Autobahn, da die Täter hauptsächlich aus Albanien und Rumänien stammten und sich für Einbruchsfahrten nur kurz in Deutschland aufhielten.

Mit einer Aufklärungsquote von 59,5 Prozent gibt sich der Polizeipräsident sehr zufrieden. Das sei ein Spitzenwert, mit dem das Mannheimer Präsidium nur minimal hinter dem landesweiten Wert in Baden Württemberg liegt. (lia)