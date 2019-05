„Wollen auf 180 Fahrzeuge“

Erst ergatterte er einen Deal mit Investoren aus der TV-Show „Die Höhle der Löwen“, dann wurde doch nichts draus: Andreas Widmann ist Mitgründer und Geschäftsführer von RoadAds Interactive. Das Start-up-Unternehmen mit Sitz im Mafinex-Technologiezentrum auf dem Lindenhof wurde 2015 gegründet. Die Geschäftsidee: Mit digitalen ePaper-Displays an Lastwagen sollen Werbung, Informationen und aktuelle Nachrichten individualisiert und ortsspezifisch ausgespielt werden. Ein halbes Jahr nach der Ausstrahlung der Show steht der junge Unternehmer dem „MM“ Rede und Antwort.

Herr Widmann, im Oktober letzten Jahres haben Sie Ihre Geschäftsidee in der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt. Was hat sich seitdem getan?

Andreas Widmann: Damals hatten Carsten Maschmeyer und Georg Kofler großes Interesse gezeigt. Nach der Sendung gingen wir in intensivere Verhandlungen. In den Details sind wir uns leider nicht einig geworden. Wir stehen aber nach wie vor in sehr gutem Kontakt.

Und wie war sonst die Resonanz nach der Sendung?

Widmann: Es war ein wahnsinniger Ansturm. Ich bin stolz, dass unsere Server nicht in die Knie gegangen sind. In den Wochen danach konnten wir uns vor Anfragen und Anrufen kaum retten, das E-Mail-Postfach quoll über. Selbst jetzt kontaktieren uns immer noch Leute, die auf die Sendung Bezug nehmen.

Dann brauchen Sie wohl bald mehr Mitarbeiter.

Widmann: Mich selbst eingeschlossen sind wir momentan zu viert. Hinzu kommt tatkräftige Unterstützung der Gesellschafter und von meiner Familie. Gerade im Bereich der Fertigung ist es aber auch sehr schwierig, passende Fachleute zu finden. In Mannheim hat man allerdings den enormen Vorteil, dass man Zugriff auf Universität und Hochschule hat, und dass die Gründungszentren hier auch recht eng zusammenarbeiten. Wir freuen uns immer über Werkstudenten und Praktikanten. Die bringen frischen Wind, gute Ideen und eine top Motivation mit.

Und Sie haben mittlerweile einen weiteren Investor gefunden.

Widmann: Ja, Cema Invest ist bei uns eingestiegen. Mit deren Geschäftsführer Thomas Steckenborn waren wir schon recht lange in Kontakt, seit er den Mannheimer Gründerpreis MEXI gestiftet hatte. Er ist ein sehr guter Partner, der unternehmerische Expertise, aber auch technisches Know-how mitbringt.

Was genau macht Ihr Unternehmen?

Widmann: RoadAds Interactive ist der führende Anbieter für digitale Fahrzeugwerbung. Wir bringen große ePaper-Displays an Fahrzeugflächen an, um darüber standortabhängig digitale Werbung zu zeigen – je nachdem, wo sich das Fahrzeug gerade befindet. So kann man beispielsweise im Innenstadtbereich auf lokale Unternehmen hinweisen. Da sich ein Fahrzeug im Zweifelsfall quer durch Deutschland bewegt, war Fahrzeugwerbung bisher aufgrund der Streuung eher unattraktiv. In unserem Fall kann man aber sehr spezifisch Ort und Zeit eingrenzen.

Und wie funktioniert das?

Widmann: Mit GPS, LTE und WLAN. Man kann als Kunde beispielsweise festlegen, dass die Werbung nur im Großraum Stuttgart gezeigt wird, nur werktags im Berufsverkehr, oder nur bei Sonnenschein und Stau.

Ich habe bislang aber keinen RoadAds-Lkw auf den Straßen in der Region gesehen.

Widmann: Momentan sind wir hauptsächlich in Stuttgart, München und Berlin aktiv. Bald kommt noch Köln dazu. Tatsächlich haben wir bis auf unseren eigenen Lkw hier in der Region keine Fahrzeuge. Das wollen wir aber in Zukunft ändern.

Wie steht es um Kundschaft?

Widmann: Wir haben mehrere neue Kampagnen mit namhaften Unternehmen gestartet. Aber wir brauchen noch mehr Fläche und Reichweite. Wir investieren viel. Noch in diesem Jahr möchten wir auf 150 bis 180 Fahrzeuge kommen, langfristig dann in den Bereich von 1000 oder 2000 Fahrzeugen. Wir haben gezeigt, dass das Geschäftsmodell und die Technik funktionieren, und dass ein großes Interesse da ist. Wir sind mittlerweile bei allen wichtigen Agenturen gelistet. Und wir entwickeln unsere Hard- und Software kontinuierlich weiter. Insbesondere unter dem Aspekt Kundenfreundlichkeit.

Das klingt, als hätten Sie alle Hände voll zu tun.

Widmann: Ja, natürlich, ist aber auch privaten Gründen geschuldet. Denn ich bin frisch gebackener Vater von Zwillingen. Aber es ist nach wie vor positiver Stress. Es geht voran, und in seine eigene Firma steckt man bewusst und willentlich mehr Zeit hinein. Ich bin in der glücklichen Situation, mit einer wirklich tollen Frau verheiratet zu sein, die mir sehr viel abnimmt. Natürlich bemühe ich mich aber, zu annehmbaren Zeiten nach Hause zu kommen und mir die Wochenenden freizuhalten.

