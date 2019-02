„Wollen auf Messe ein Haus bauen“

Mannheim.Jeder kennt diese Frage. Will man schon von Kindergartenkindern wissen, was sie einmal werden wollen, wenn sie groß sind, zieht sich dieses Thema fortan durch die gesamte Kindheit. Spätestens, wenn sich die Schullaufbahn dem Ende neigt, kommt die Frage wieder auf. Für manche ein unangenehmes Erlebnis, doch kann sich ihr keiner entziehen: „Was willst du für einen Beruf erlernen?“

Eine Möglichkeit, sich mit dieser Frage intensiver auseinanderzusetzen und sich über die verschiede-nen Möglichkeiten zu informieren, bietet die „Jobs for Future“-Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung. Über 330 Aussteller präsentieren zum 19. Mal ihre Angebote vom 21. bis zum 23. Februar auf dem Maimarktgelände. Ob Schüler, Student oder Berufstätige, die Messe richtet sich an jeden – „egal, wo man gerade steht“, so Jan Goschmann, Geschäftsführer der Mannheimer Ausstellungs-GmbH (MAG). Mit Messe-App, Katalog oder bei mehr als 100 Workshops vor Ort findet man „alles rund um den Beruf“. Dieses Jahr stehen die gesellschaftlich relevanten Berufe sowie das Thema Weiterbildung im Fokus.

Probleme beim Übergang

Ulrich Manz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Mannheim, sieht ein Problem darin, dass Menschen mit keiner oder geringer Qualifikation einem Arbeitsmarkt mit hochqualifizierten Stellenangeboten gegenüberstehen. Das liege daran, dass bei der betreffenden Personengruppe oft beim Übergang von der Schule in den Beruf „etwas schiefgelaufen ist“, so Manz. Bei Umstrukturierungen in Unternehmen fielen sie als erstes Personalstreichungen zum Opfer. Deshalb sieht er den Auftrag der Agentur darin, diese Übergänge möglich zu machen. Mit Rat und Hilfe stehen die Berufsberater auf der Messe zur Verfügung. „Wenn es ,Jobs for Future’ nicht gäbe, müsste man es erfinden“, so Manz.

Um dem gegenwärtigen Fachkräfte- und Nachwuchsmangel in Ausbildungsberufen entgegenzuwirken, hat sich die Handwerkskammer Mannheim, Rhein-Neckar, Odenwald ein besonderes Projekt vorgenommen: „Wir wollen auf dieser Messe ein Haus bauen“, sagt Claudia Orth, Geschäftsbereichsleiterin Berufsbildung der Handwerkskammer. An einer extra aufgestellten Wand werden die verschiedenen Gewerbe veranschaulicht, die benötigt werden, um ein Haus zu bauen. „Ausprobieren wird bei uns ganz großgeschrieben“, so Orth. Zudem werden viele Lehrstellen und Praktikumsplätze direkt am Messestand angeboten.

Bewerbungsmappe mitnehmen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar fokussiert sich mit einer Kampagne auf digitalisierte Ausbildungsberufe. Passend zum Thema findet sie dort statt, „wo junge Leute sind, nämlich elektronisch“, so Harald Töltl, Geschäftsführer und Leiter des Geschäftsbereiches Berufsbildung der IHK Rhein-Neckar. Dort sollen die verschiedenen Berufsfelder vorgestellt und ihre Relevanz erläutert werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den aktuell im Trend liegenden Dualen Hochschulen. Der Vorteil dabei ist, dass dort innerhalb von vier Jahren sowohl eine Ausbildung als auch ein Studium absolviert werden können.

Laut Marion Baader, Leiterin des Regionalbüros für Berufliche Fortbildung, bietet ihr Stand Hilfe zur „äußeren und inneren Orientierung“ von Arbeitssuchenden. Neben der Ausrichtung am Arbeitsmarkt werden dort verschiedene Vorträge zum Thema „Was brauche ich?“ angeboten. Zudem ist mit dem Bewerbungsmappen-Check und einer spielerischen Foto-Aktion „Mach ein Bild von dir“ Abwechslung geboten.

