Grüne

Die Grünen wollen sozial gerechte Teilhabe gewährleisten. Das bezieht sich laut deren sozialpolitischer Sprecherin, Elke Zimmer, auf Senioren- und Jugendarbeit sowie auf Armut. Die Partei fordert eine Gemeinwesenarbeit auf dem Luzenberg und die ausreichende Finanzierung für Jugendtreffs in den Stadtteilen. Auch eine Weiterentwicklung der offenen Seniorenarbeit und die Finanzierung der Schuldnerberatungen stehen auf dem Plan. Eine Veranstaltungsreihe soll zudem die Angebote der Stadt für von Armut betroffene Menschen bekannt machen.

SPD

Für die SPD sind Jugendtreffs ein wichtiger Bestandteil der Sozialpolitik. Claudia Schöning-Kalender, sozialpolitische Sprecherin der SPD, erklärt: „Wir wollen Jugendtreffs in jedem Stadtteil.“ Also auch in Neuhermsheim, Wohlgelegen und auf Franklin. Die Seniorentreffs will die SPD attraktiver machen. „Dafür fordern wir ein Gesamtkonzept“, sagt Schöning-Kalender.

CDU

Auch die CDU setzt sich für Jugendtreffs in den Stadtteilen ein, sagt Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz. Auf dem Luzenberg werde 2020 der Treff eröffnet, in Neuhermsheim zeichne sich eine Lösung ab. Daneben macht die Fraktion auf die schlechten Zustände der Seniorentreffs aufmerksam: „15 der 19 Seniorentreffs sind nicht barrierefrei. Die CDU sieht hier dringenden Handlungsbedarf und wird entsprechende Anträge stellen.“

Freie Wähler – Mannh. Liste/MfM

„Erschreckend“ –so bezeichnet Roland Weiß, Fraktionsgeschäftsführer der Freien Wähler – Mannheimer Liste, die Bilanz der städtischen Seniorentreffs. Hier will die Partei einen Standard nach Heidelberger Vorbild. Heißt: Leitung durch hauptamtliche Mitarbeiter. In Neuhermsheim will die ML Mittel bereitstellen, um den ehemaligen Jugendtreff abzureißen und einen Neubau zu errichten. Auch auf Franklin fordert sie einen Jugendtreff.

Li.PAR.Tie

Das Bündnis der Linken, der Partei und der Tierschutzpartei fordert für eine optimierte Mobilität ein verbessertes Sozialticket, sagt Vorsitzender Thomas Trüper. Auch die Jugendarbeit soll sichergestellt sein. Projekte freier Träger litten „unter Unterfinanzierung.“ Seniorentreffs will die Fraktion neu ausrichten. Etwa mit Generationentreffs oder baulichen Maßnahmen. Auch Selbsthilfegruppen sollen besser gefördert werden.

AfD

Geht es nach der AfD, soll sich die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG mehr auf Sozialwohnungen konzentrieren und dabei auch „Senioren und Behinderten ein würdevolles Wohnen und eine Teilhabe durch gestärkte Seniorentreffs“ ermöglichen, schreibt Fraktionsgeschäftsführer Robert Schmidt. Jungen Familien will die Partei günstigen Wohnraum ermöglichen. Unter 25-Jährige sollen aber bis zum Einstieg ins Erwerbsleben keinen Hausstand finanziert bekommen. Zudem sollen Nebenkosten durch städtische Abgaben im Rahmen bleiben.

FDP

Die FDP will die offene Jugendarbeit finanzieren. Man werde weitere Mittel für den Stadtjugendring und dessen Projekte beantragen, sagt Stadträtin Birgit Reinemund. Auch das Jugendkulturzentrum Forum will die FDP sanieren. Jugendprojekte freier Träger stehen auch im Fokus. Etwa in Neuhermsheim. Hier will man Planung und Bau vorantreiben. Die Seniorenpolitik brauche einheitliche Standards – personell und beim Programm. Auch hier ist die oft fehlende Barrierefreiheit Thema. Und: „Viele Toiletten in einem schäbigen Zustand. Hier wollen wir Abhilfe schaffen.“ jor

