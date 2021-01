"Wort zum Sonntag" erneut aus Mannheim

Mannheim.Die Mannheimer Pfarrerin Ilka Sobottke spricht am heutigen Samstag, 9. Januar, in der ARD wieder das „Wort zum Sonntag“. Ausgestrahlt wird der Beitrag um 23.45 Uhr. Es wird darin um das Thema Heilung gehen, wie es in einer Mitteilung der Evangelischen Kirche heißt.

„Mit einer ganz persönlichen Perspektive fragt Pfarrerin Sobottke nach Heilung in diesen Zeiten. Denn sie selbst erkrankte im vergangenen Jahr und nahm dabei ,auch die Verletzungen der Seele wahr’“, so die Mitteilung. „Wie kann Heilung auch für eine Gesellschaftgehen? Was bedeutet dabei Sensibilität für sich selbst und für die anderen?“ Sobottke berichte in ihrem Beitrag darüber, worauf sie selbst neu vertraue.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.01.2021