Wortakrobatik für die Wartezeit

Unzählige Großeltern, betuchte Damen, die Leopardenmuster tragen und Otter, die Steine in ihre Felltasche stecken – solche wunderlichen Wortfetzen lassen an diesem Tag immer wieder Bahnhofsbesucher verdutzt stehen bleiben. Die ausgeklügelten Worte stammen von Slam-Poeten, also Wortkünstlern, die sich regelmäßig mit Texten duellieren.

Allerdings tun sie das normalweise nicht mitten in einer belebten Einkaufspassage wie die im Untergeschoss des Mannheimer Hauptbahnhofs. Mit der Aktion „Battle der Bahnhöfe“ bringt die Deutsche Bahn den beliebten Wortwettkampf in Einkaufsbahnhöfe in Baden-Württemberg. „Wir wollen damit die Wartezeit der Reisenden angenehmer machen“, sagt Miriam Ledwig, Werbereferentin der Deutschen Bahn. Nach dem Auftakt im Stuttgarter Bahnhof kämpfen nun auch in Mannheim vier Wortakrobaten um den Einzug ins Finale und den Titel „Bahnhofspoet 2019“.

Zwischen Zugansagen und hektischen Reisenden tritt die erste Poetin, Sylvie le Bonheur aus Mannheim, auf die Bühne. Ein kurzes Durchatmen, dann beginnt die Dichterin ihre selbstironische Lebensgeschichte von der Geburt bis hin zum aktuellen Moment auf der Bühne. Immer wieder eilen gestresste Reisende an der Bühne vorbei und werfen der Dichterin verwunderte Blicke zu.

„Laute Texte“ im Trubel

„Natürlich habe ich laute Texte ausgewählt, die nicht zu komplex oder nachdenklich sind“, erklärt le Bonheur, die ihr Alter und ihren echten Namen nicht verraten will. Der Auftritt ist für le Bonheur längst keine Premiere mehr, vielmehr schöpft die Dichterin aus zehn Jahren Erfahrung und einer prall gefüllten Mappe den passenden Text zum passenden Auftritt. Ähnlich geht ihr Rivale Andivalent vor, der wie le Bonheur nichts Persönliches verraten will und „nur wegen der Gage“ am Wettkampf teilnimmt, so der gebürtige Münchner. Und so setzen sich die beiden Profipoeten gegen ihre zwei jüngeren Kontrahenten Lara Ermer und Jakob Schwerdtfeger durch. Während Ermer mit viel Charme und Witz über ihr Leben als Tochter einer Krankenpflegerin erzählt, die „wirklich viele Großeltern hatte“, bringt Schwerdtfeger mit Scherzen über Otter und alte Damen, die Leopardenmuster in Kunstgalerien tragen, das Publikum zum Lachen. „Die Aktion ist total schön, ich habe mir direkt einen Kaffee geholt und höre einfach zu“, findet Zugreisender Thomas Birkenbeil. Ihm kommt das Wortgefecht sehr gelegen, sein Zug nach Köln mit Zwischenstopp in Mannheim hat 20 Minuten Verspätung. Am Ende zieht le Bonheur mit ihrer Gesellschaftskritik über Krieg und Frieden ins Finale ein. Darin findet sie: „Ein Dritter Weltkrieg wäre schlimm, aber ich hoffe, dass sich nichtlineare Kriege durchsetzen werden – ich hab keine Ahnung, wie ich mich bei einem altmodischen Krieg verhalten soll.“

