Wortgefechte nach Ausweiskontrolle

Ein Großaufgebot der Polizei ist zu einem Streit zwischen 30 bis 40 Männern und dem Sicherheitspersonal einer Flüchtlingsunterkunft in Feudenheim ausgerückt. Ermittlungen zufolge wollte sich ein 21 Jahre alter Flüchtling in der Nacht zum Donnerstag beim Betreten der Erstaufnahmestelle auf dem Spinelli-Gelände nicht kontrollieren lassen, wie die Polizei mitteilte. Eine Gruppe weiterer Männer solidarisierte sich daraufhin mit dem 21-Jährigen. Mehr als 20 Beamte griffen ein und schickten die Bewohner auf ihre Zimmer. Nach ersten Erkenntnissen kam es laut Polizeisprecher neben den Wortgefechten zu keiner Körperverletzung. Der 21-Jährige und ein 22-Jähriger wurden für den Rest der Nacht separat in der Einrichtung untergebracht, um weitere Störungen zu verhindern. lsw/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.08.2019