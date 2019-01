Wortkünstler messen sich

Kathrin Grein (v.l.), Nils Max und Joel Perin. © Kathma

Bekannte Künstler aus der Poetry-Slam-Szene treten am Sonntag, 13. Januar, um 19.30 Uhr in der Mannheimer Popakademie (Hafenstraße 33) zum Dichtkunst-Wettstreit an. Die Wortakrobaten messen sich mit kreativen lyrischen Ausdrucksformen rund um „Glaube, Liebe, Hoffnung“.

Glaube in neue und garantiert ungewohnte Worte fassen – das ist Ziel des im Juli gestarteten Projekts „Wort:Schöpfung“ der Erzdiözese Freiburg, das mit der Pastoralreferentin Kathrin Grein und Pastoralassistent Joel Perin in Mannheim aktive Mitstreiter hat. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt Johannes „Hanz“ Elster. Am Tag des Poetry-Slams finden auch Anfänger ein Angebot: Poetry-Slammer „Hanz“ zeigt am 13. Januar, 14 bis 18 Uhr, in einem Kurs, wie slammen geht. Wer also Lust hat, pfiffig und gekonnt auszudrücken, was ihm oder ihr heilig ist, was sie oder ihn trägt oder was „Glaube, Liebe, Hoffnung“ schenkt, sollte diese Chance ergreifen. Anmeldung ist per E-Mail an poetryslam@kathma-johannes23.de möglich.

Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Der Erlös der Veranstaltung kommt zwei Angeboten der Young Caritas Mannheim zugute: dem Integrations-Projekt „Buddy gesucht!“ und dem Paten-Projekt für einsame ältere Menschen „Onkel Fritz & Tante Inge“. red/stp

