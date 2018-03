Wowereit wirbt für die Erneuerung der SPD

Anzeige

Mannheim.Sollte man der Jahreshauptversammlung der Mannheimer Jusos eine Überschrift geben, sie würde mit Sicherheit lauten: „Erneuerung. Jetzt aber richtig.“ Denn das Wort, das dieser Tage fast in jedem Satz mitschwingt, in dem auch der Name SPD auftaucht, zog sich wie ein roter Faden durch alle Redebeiträge des Abends. Auch durch den von Klaus Wowereit. Dem bisherigen Vorstand der Jugendorganisation der SPD in Mannheim war es gelungen, den ehemaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin nach Mannheim zu locken. Und der Politiker, der 2014 von seinem Amt zurückgetreten war, ließ sich die Bühne nicht nehmen.

Vor rund 70 Jusos sowie weiteren SPD-Politikern aus der Stadt sagte er in seinem Grußwort: „Die SPD war in den letzten Wochen stark präsent in den Medien, auch hier in Baden-Württemberg wurde kontrovers diskutiert. Und die Mannheimer Jusos waren immer vorne mit dabei.“ Er erinnere sich noch gut an das Jahr 1972, als er in die SPD eingetreten sei: „Da haben wir den etablierten Herren Feuer unterm Hintern gemacht.“ Genau so müssten die Jusos das auch heute noch machen. Denn eine Erneuerung könne nur von unten kommen, und da spielten gerade die jungen Parteimitglieder eine wichtige Rolle.

Beschädigungen hinterlassen

Mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen und das Hin und Her der Partei zur großen Koalition meinte Wowereit: „Dass man noch nach dem Scheitern von Jamaika die Groko abgelehnt hat, war mit Sicherheit kein Glanzstück der Parteiführung, das hat Beschädigungen hinterlassen. Jetzt müssen wir die kommenden vier Jahre nutzen, wieder mit uns ins Reine zu kommen und unsere Streitigkeiten grundsätzlich zu klären.“ Außerdem sei die Lage zwar heftig, „aber unsere Politiker können ruhig mal Freude zeigen, die können doch Lächeln. Das wird eins der großen Probleme der Koalition sein.“ Zum Stichwort Erneuerung der SPD forderte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz, dass „wieder mehr über die Themen geredet wird. Wir müssen uns selbst klar machen: Was sind eigentlich unsere Inhalte?“