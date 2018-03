Würfel fallen in der Stadtbibliothek

Anzeige

Mannheim.Wer schon immer einmal in eine fremde Rolle schlüpfen wollte, der ist am Samstag, 24. Februar, von 10 bis 15 Uhr in N 1 richtig. Die Stadtbibliothek Mannheim und der Rollenspielverein Kurpfalz e.V. laden in der Büchereizentrale zum Gratisrollenspieltag ein. Für alle Rollenspiel-Freunde oder auch Neueinsteiger gibt es an diesem Tag Einiges zu entdecken und auszuprobieren, und die Würfel sollen dabei rollen. Der Eintritt ist frei. Bei einem solchen Tag kommen Rollen- und Brettspiele zum Einsatz. Ziel ist es, die Kommunikationsfähigkeit und Erzählkompetenz der Teilnehmer zu steigern und Spaß zu haben.