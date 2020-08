Wunde nach Hundebiss

Ein 36-jähriger Mann ist am Montagabend gegen 22 Uhr von einem Rottweiler gebissen und verletzt worden. Der Mann lief auf dem Gehweg die Riedfeldstraße in Richtung Neckartor entlang, als ihm ein Pärchen mit einem Rottweiler entgegenkam. Laut Polizeibericht wich der 36-Jährige zwar auf die Fahrbahn aus, doch der Hund biss ihm unvermittelt in die linke Hüfte. Bei dem Angriff trug das Opfer eine tiefe Fleischwunde davon. Obwohl der 36-Jährige danach das Pärchen ansprach, gingen die beiden mit dem Hund weiter. Der Mann erstattete auf dem Neckarstadt-Revier schließlich Anzeige. Von dem unbekannten Pärchen ist lediglich bekannt, dass die Frau eine helle Hose trug und schulterlange schwarze Haare hatte. Der Hund hört möglicherweise auf den Namen „Amigo“.

Die Polizeihundeführerstaffel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Hundehalter beziehungsweise dem Pärchen machen können. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0621/71497-0. scho/pol

