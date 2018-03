Anzeige

Sie hat sich „selbst ein bisschen gewundert“, gesteht Annette Mayer von der Forschungsgruppe Wahlen: Sehr gut angenommen wird der Öffentliche Personennahverkehr nach dem Urteil der Mannheimer beim jüngsten „MM-Bürgerbarometer“. Danach sind drei Viertel der Befragten zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit Bussen und Bahnen. Eine große Mehrheit befürwortet zudem den weiteren Ausbau.

Für das „MM-Bürgerbarometer“ hatte die Forschungsgruppe Wahlen vom 7. bis 12. März insgesamt 1052 bei der Kommunalwahl stimmberechtigte Mannheimer telefonisch befragt. „Gar nicht zufrieden“ sind danach nur drei Prozent - „ein extrem geringer Wert“, staunt Mayer, kennt sie doch auch „das Phänomen, das eigentlich immer über Bahnen gemeckert wird“. „Die können sich freuen über die Werte“, so die Wahlforscherin mit Blick auf die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV).

Eine mögliche Erklärung hat sie: Durch die Diskussion über Dieselfahrzeuge und Schadstoffbelastung in den Städten sei „der Nahverkehr positiv in den Fokus geraten“, das könne die Antworten beeinflusst haben. Wer ganz oft fahre, sei zu 78 Prozent zufrieden, die gelegentlichen Fahrgäste sogar zu 82 Prozent, seltene Nutzer noch zu 65 Prozent. „Also ist relativ unabhängig von der Nutzungshäufigkeit die Zufriedenheit auffallend hoch“, so Mayer. Eine Ausnahme gibt es: Schaut man sich die Auswertung nach Wohngebieten an, sind die Bewohner in Mannheims Norden und Nordosten nur sehr unterdurchschnittlich zufrieden. „Die fallen aus der Reihe“, so Mayer über die niedrigeren Werte. Auch bei jungen Frauen, laut Statistik die häufigsten Nutzer, gebe es öfter Kritik als beim Durchschnitt.