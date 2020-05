Yoga gegen die Krise

„Wir haben um acht Uhr morgens auf den Planken Bilder geschossen. Ich stand da barfuß, von der Reinigung war die Straße noch nass. Um mich herum haben ein paar Zuschauer applaudiert“, erzählt Ann Kristin Höft begeistert. Sie ist Inhaberin des Yogastudios „Flow“ in den Mannheimer Quadraten. Eigentlich würde sie jetzt auf der Matte Kurse im Studio geben. Doch durch die Coronakrise musste sie am 15. März auf unbestimmte Zeit schließen.

Aber: „Yoga wird gerade sehr gebraucht“,sagt Höft. Die Krise will sie mit einem ungewöhnlichen Projekt überbrücken: Unter dem Titel „Flow im Quadrat“ soll voraussichtlich im September ein Bildband erscheinen, der Höft im menschenleeren Mannheim zeigt. Ergänzt mit Zeichnungen möchte sie eine Yogastunde zu Papier bringen.

Vor Wahrzeichen der Stadt

In der Phase des Lockdowns hat Höft so schon vor einigen Mannheimer Wahrzeichen in Yogaposen verharrt und sich vom Fotografen Paul Schmidt ablichten lassen: etwa vor dem Schloss, am Wasserturm oder vor dem abgesperrten Paradeplatz. „Gerade jetzt sind die Plätze und die Natur wunderschön“, hat sich Höft gedacht, und so wurde die Idee zum Bildband geboren. Er soll in einzelne Kapitel eingeteilt werden, so wie laut Höft auch eine Yogastunde einen Spannungsbogen hat. Ein Kapitel soll mit einem Foto des leeren Schauplatzes eingeleitet werden. Darauf folgt jeweils ein Bild einer Yogapose – oder eine Fotomontage mit einer Sequenz. Abschließen soll jede Bilderreihe mit einem weiteren Yogamotiv: „Wenn der Ort wieder belebt ist, will ich mich in die Menge stellen.“ Durch digitale Standortmarkierungen in den Lockdown-Fotos hat sich das Team gemerkt, wo genau sie ein Bild geschossen haben. „Auch die Zeit danach wollen wir einfangen“, erläutert Höft.

Für das Projekt ist sie auf der Suche nach weiteren Schauplätzen in Mannheim – leere Restaurants, Geschäfte oder Wohnhäuser, alle denkbaren Orte möchte sie abbilden. Vorschläge nimmt ihr Team per Mail an info@yogaflow-mannheim.de und telefonisch unter 0162/1 89 71 86 entgegen. Eine Idee ist, jedes Quadrat einmal im Bildband zu haben. „Vielleicht schaffen wir ja, in allen 144 Quadraten Bilder zu schießen“, schmunzelt Höft.

Und was, wenn sie ihr Studio wieder öffnen kann? „Yoga mit Mundschutz wäre schwierig, eigentlich sogar kontraproduktiv: Man würde keine Luft bekommen“, sagt die Expertin. Derzeit ist sie auf der Suche nach größeren Räumlichkeiten, in denen sie mit mehr Schülern unter Wahrung von Sicherheitsabständen Yoga praktizieren könnte. „Wenn nur fünf Leute in einem meiner Kursräume zu einer Stunde kommen können, ist es nicht rentabel.“ Bis „normale“ Yogakurse wieder möglich sind, geben Höft und ihr Team aus 20 weiteren Lehrern per Livevideo Unterricht – kostenlos. Die Lehrer filmen sich teils in ihren Wohnzimmern. „Die Videos sind nicht perfekt, man hört auch mal ein Türklingeln“, erzählt Höft. Den Bildband und ihre laufenden Kosten finanziert sie per Crowdfunding (deutsch: Finanzierung per Onlinekampagne, abrufbar unter startnext.com/flow-im-quadrat). Darüber können Yogaschüler Gutscheine für den Unterricht kaufen – und auch der Bildband kann vorbestellt werden. Höft hofft, dass die Krise sich positiv auf die Menschen auswirkt: „Wir können jetzt spüren, wie wichtig es ist, füreinander da zu sein. Und wir können uns Zeit nehmen, auch mal langsamer machen.“

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.05.2020