Mannheim.Die Zahl der an Corona Infizierten in Mannheim ist auf elf Personen gestiegen. Das gab das Gesundheitsamt der Stadt am Montagabend bekannt, wo zwei neue Fälle gemeldet worden waren. Demnach handelt es sich dabei um eine 1952 geborene Frau und um einen 1996 geborenen Mann.

Die erkrankte Frau habe bereits unter häuslicher Isolation gestanden, heißt es in der Mittleilung. Sie hatte davor Kontakt mit einer Person gehabt, bei der die Infektion bereits bestätigt wurde. Nachdem sich Anzeichen auf einen grippalen Infekt auftaten, wurde sie positiv auf das Coronavirus getestet.

Der Mann war vor seiner Erkrankung mit einer Skireisegruppe im italienischen Trentino in der Region Südtirol unterwegs. Aus der Reisegruppe waren bereits zwei Personen positiv auf Corona getestet worden. Auch er war wie dei Frau im ersten Fall deswegen bereits in häuslicher Isolation untergebracht. Nachdem er grippeartige Symptome aufwies, wurde der positive Nachweis der Erkrankung erbracht.

Das Gesundheitsamt ermittelt nun weitere Kontaktpersonen, nimmt Kontakt mit diesen auf und begleitet diese während der häuslichen Quarantäne.

Bereits zwei Neuerkrankte am Sonntag

Beim Gesundheitsamt Mannheim sind bereits am Sonntag zwei weitere bestätigte Coronavirus-Fälle gemeldet worden womit die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf neun angestiegen war, teilte die Stadt mit.

Dabei handelt es sich in einem Fall um eine 1974 geborene Frau, die einer Skigruppe angehörte, die in Südtirol, Trentino, gewesen war und aus der bereits ein anderer nachgewiesener Fall einer Corona-Infektion bekannt ist. Nach ihrer Rückkehr habe sie leichte Krankheitsanzeichen gezeigt, wurde auf das Virus getestet und befindet sich seitdem in häuslicher Isolation. Die Frau ist in einer städtischen Kindertagesstätte beschäftigt und besuchte die Einrichtung an einem Tag in dieser Woche, bevor die häusliche Isolation angeordnet wurde.

Alle an diesem Tag im Kinderhaus betreuten Kinder und tätigen Mitarbeitenden gelten nach Angaben der Stadt als Kontaktpersonen, sie sind dem Gesundheitsamt bereits namentlich bekannt. Für diese Gruppe wurde eine 14-tägige häusliche Isolation ab dem letzten Kontakttag angeordnet.

Diese sei nicht für Familienmitglieder der betroffenen Kinder oder Mitarbeitenden erforderlich, sie könnten regulär ihren Beschäftigungen nachgehen. Alle Kinder und Personen, die an dem entsprechenden Tag nicht anwesend waren, könnten grundsätzlich weiterhin betreut werden oder arbeiten, für sie bestehe kein erhöhtes Infektionsrisiko.

Am Montag, 9. März, bleibe das Kinderhaus aus organisatorischen Gründen geschlossen, um die weitere Betreuung für diese Kinder vorzubereiten. Familien und Mitarbeiter seien im Lauf des Nachmittags bereits persönlich informiert worden. Besondere oder weitergehende Maßnahmen seien für das Kinderhaus nicht erforderlich.

Im zweiten Fall handelt es sich nach Angaben der Stadt um eine 1999 geborene Frau, die Schülerin einer beruflichen Schule in Mannheim ist. Sie habe unspezifische Krankheitssymptome gezeigt und wurde auf das Virus getestet - der Test habe nun den labordiagnostischen Nachweis gebracht. Der Ansteckungsweg sei nach derzeitigem Stand noch nicht bekannt und werde vom Gesundheitsamt ermittelt.

Die junge Frau habe den Unterricht seit den Fasnachtsferien nicht besucht. Besondere Maßnahmen an der Schule seien daher nicht erforderlich, für andere Schüler und Lehrende bestehe kein erhöhtes Infektionsrisiko.

Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit die engen Kontaktpersonen, nimmt Kontakt mit diesen auf und begleitet diese während der häuslichen Quarantäne.

Am Samstag hatte die Stadt über einen weiteren Corona-Infizierten in Mannheim informiert. In diesem Fall handelt es sich um einen 1967 geborenen Mann, der mit der genannten Skigruppe im Risikogebiet Südtirol, Trentino, gewesen war. Nach seiner Rückkehr zeigte er leichte grippeartige Symptome und wurde positiv auf das Virus getestet. Seitdem befindet er sich in häuslicher Isolation.