Zahl der Einbürgerungen seit 2016 deutlich gestiegen

Über die Zukunft Großbritanniens macht sich natürlich auch Maria Garcia-Knapp Gedanken. Seit 1993 lebt die Britin aus West-London in Deutschland. Seit 1995 arbeitet sie im Klinikum. Sie selbst war 2016 gegen den Austritt ihres Heimatlandes aus der Europäischen Union, doch Garcia-Knapp kennt alle Seiten. In ihrer Familie in London unterstützen viele den Austritt.

„Jetzt möchte meine Familie einfach, dass es durch geht“, sagt sie. Mit dem ganzen Hin und Her im britischen Parlament seien alle unzufrieden, der Ablauf sei kaum noch nachvollziehbar. „Ich hoffe einfach, dass es eine Lösung gibt und Großbritannien einen guten Deal bekommt.“ Maria Garcia-Knapp hat weiter die britische Staatsbürgerschaft, sie möchte sie auch nicht abgeben. Aber falls ihr Geburtsland ungeordnet aus der EU ausscheiden sollte, will sie sich noch einmal darüber informieren, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen.

700 Briten in Mannheim

Die Britin, die im Odenwald lebt und jeden Tag nach Mannheim pendelt, ist mit diesem Gedanken nicht allein. Vor dem Brexit gab es so gut wie keine Einbürgerungen von Briten in Mannheim. Seit dem Brexit-Votum ist die Zahl gestiegen, 53 Briten haben seitdem in Mannheim die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Derzeit sind in Mannheim über 700 Personen mit britischer Staatsangehörigkeit gemeldet.

So wie Ronny Boland (erstes kleines Bild). Der Gastronom hat ebenfalls nur den britischen Pass, über einen deutschen hatte er sich lange kaum Gedanken gemacht - „man hat ja auch ein bisschen Nationalstolz“, sagt der Schotte. Jetzt denkt er über den Schritt nach. Aber noch hofft Boland: „Es muss einfach ein zweites Referendum geben“, sagt der Café-Betreiber, überhaupt sei es ein gravierender Fehler gewesen, dass man 2016 nicht die dauerhaft im Ausland lebenden Briten befragt habe.

Boland glaubt zudem, dass allein die Brexit-Androhung schon Veränderungen in der EU gebracht hätten, „Europa ist aufgewacht“, sagt er. So werde jetzt mehr über möglichen Missbrauch von Leistungen innerhalb der EU geredet. Zudem schaut Boland genau auf die britischen Buchmacher: Die hielten einen Brexit im Augenblick nicht mehr für ausgemachte Sache - „und die Buchmacher verdienen ihr Geld damit, dass sie Bescheid wissen.“

Renate Kinzinger (zweites kleines Bild) ist zweite Vorsitzende der Deutsch-Britischen Gesellschaft Rhein-Neckar. Seit sie als Lehrerin in den 80er Jahren in England gearbeitet hat, fühlt sich die Heidelbergerin dem Land verbunden. Die Gesellschaft habe vor Kurzem eine Veranstaltung gemacht, um Fragen von hier lebenden Briten zu beantworten. „Die Leute sind in großer Sorge“, sagt sie und erzählt von deutsch-britischen Familien mit Kindern oder Gründern von Start-ups, die nicht wissen, was sie tun sollen. Ein älteres Mitglied der Deutsch-Britischen Gesellschaft habe gesagt: „Ich bin als stolzer Brite geboren und werde als stolzer Europäer sterben.“ Nur womöglich eben nicht als EU-Mitglied.

Schon kurz nach dem Brexit-Votum 2016 hat Allan Jones (drittes kleines Bild) sich entschieden und zu seiner britischen noch die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen - „es erschien mir sicherer, auch eine europäische Staatsbürgerschaft zu haben“. Der 35-jährige Wissenschaftler arbeitet bei Roche, seit er vier Jahre alt ist, lebt er in Deutschland. Die Entscheidung der Briten, aus der EU auszutreten, „fand ich sehr schade, ich persönlich bin vom europäischen Gedanken überzeugt“. In letzter Zeit werde er häufig angesprochen auf das, was auf der Insel passiert - „dabei weiß ich ja auch nicht wirklich mehr als andere“, sagt Jones.

Er hofft nun auf eine Brexit-Lösung, die möglichst wenig Veränderungen bringe und noch viele Verbindungen zwischen der EU und Großbritannien bestehen lasse. Im Sommer plant er mit seiner Familie einen Urlaub im englischen Lake District, wo seine Großmutter lebt. „Ich hoffe, dass meine Frau und unsere beiden Kindern am Flughafen dann nicht an einem anderen Schalter anstehen müssen als ich“, sagt Jones - denn nur er hat auch die britische Staatsbürgerschaft.

