Zahl der Erkrankten steigt auf 64 - Polizei kontrolliert Einhalten von Verboten

Mannheim.Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in Mannheim steigt auf 64. Das hat die Stadt am frühen Montagabend bekannt geben. Laut Pressemitteilung wurden dem Gesundheitsamt Mannheim wurden bis heute Nachmittag weitere Fälle von nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen gemeldet. Alle nachgewiesenen Infizierten zeigen allerdings nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne bleiben.

Zudem kontrolliert seit Montagnachmittag der Kommunale Ordnungsdienst gemeinsam mit der Polizei, ob die seit Sonntag geltenden Regeln der Stadt eingehalten werden. Laut Polizei Mannheim gehe es dabei aber in erster Linie darum, Gastronomiebetreiber und Mitarbeiter über die neue Allgemeinverfügung zu informieren und zu beraten. „Der aufklärende Charakter steht zunächst im Vordergrund“, heißt es vonseiten der Polizei. Trotzdem seien Strafen bei groben Verstößen oder fehlender Einsicht nicht ausgeschlossen.

Wie die Stadt mitteilte, ist der Erkrankten im Nationaltheater Mannheim (NTM) beschäftigt. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit die engen Kontaktpersonen. Die Leitung des NTM stehe laut Stadt in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt. Das NTM hat derzeit geschlossen, es finden keine Vorführungen statt.

Notbetreuung für Kinder von Eltern aus spezielle Berufsgruppen

Nach dem Beschluss der Landesregierung Schulen und Kitas zu schließen, bietet die Stadt in allen kommunalen Kindertageseinrichtungen eine Notbetreuung für Kinder an, deren Eltern in infrastrukturell kritischen Bereichen tätig sind. Darunter fallen Berufe in der Gesundheitsversorgung, im Ordnungsdienst, ebenso Feuerwehr und Rettungsdienste. Auch Mitarbeiter, die für die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur in den Bereichen Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV und Entsorgung sowie die Versorgung mit Lebensmitteln zuständig sind, können ihre Kinder notbetreuen lassen.

Zudem hat die Stadt die freien Träger gebeten, ebenfalls geöffnet zu bleiben. Die beiden großen kirchlichen Träger wollen ihre Einrichtungen daher nicht schließen, ebenso wie für die Einrichtungen am Diakonissenkrankenhaus und Theresienkrankenhaus sowie am Universitätsklinikums (UMM).

Für Eltern, die im Bereich kritischer Infrastruktur arbeiten und deren Kinder bisher über eine Kindertagespflege betreut wurden, stellt die Stadt ein Ersatzangebot in einer Einrichtung bereit. Plätze für dieses Ersatzangebot vergibt die Stadt über eine neu eingerichtete Kinder-Notbetreuungs-Hotline, die ab heute unter 0621/2 93 56 56, von Dienstag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr besetzt ist.

Auswärtige Eltern, die in Mannheim in kritischer Infrastruktur arbeiten und deren Heimatgemeinde kein Notbetreuungsangebot vorhalten, können sich ebenfalls an die Kinder-Notbetreuungs-Hotline wenden. Die Eltern müssen für die Betreuung ein Formular ausfüllen, dass auf der Hompage der Stadt heruntergeladen werden kann.

Behördengänge online erledigen

Die Notbetreuung richtet sich an Eltern, die beide oder alleinerziehend in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten und unabkömmlich sind. Diese Unabkömmlichkeit ist vom Arbeitgeber zu bestätigen. Mannheimer werden zudem gebeten, Behördengänge zu vermeiden und nur in unaufschiebbaren Angelegenheiten Besuche bei den Bürgerservices wahrzunehmen, alles Weitere kann über das Online-Angebot der Dienste erledigt werden. Wer Fristen versäumt, dem werden keine rechtlichen Nachteile.