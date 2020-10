Zahl der Fälle steigt weiter an

Dem Gesundheitsamt Mannheim wurden bis Sonntagnachmittag 34 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Das teilte die Stadt mit. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 1911. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt in Mannheim jetzt 125,8. Bislang sind 1389 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 508 akute Fälle.

Selbst in Quarantäne begeben

Das Gesundheitsamt nimmt Kontakt zu positiv Getesteten auf, sobald der Laborbefund im Gesundheitsamt vorliegt, teilt die Stadt mit. Dies finde in der Regel mit zeitlichem Verzug statt, da Betroffene das Testergebnis selbst vom Labor häufig sehr schnell per SMS oder E-Mail erhalten, während das Gesundheitsamt erst später informiert wird. Hier bittet man die Betroffenen, sich in häusliche Quarantäne zu begeben.

Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen der nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen. Die Mehrzahl der positiven Fälle stammt von Infektionen im direkten Kontakt, also engen Kontaktpersonen von bereits positiv gemeldeten Fällen, die sich auch schon in Quarantäne befinden, heißt es von der Stadt. Es sind sowohl mehrere Cluster (Anhäufung von Fällen bestimmter Gruppen zum Beispiel Betrieb, Familien und Vereine, etc.) zu beobachten, als auch Einzelfälle außerhalb solcher Cluster.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020