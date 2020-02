Zahl der Gäste nimmt weiter zu

Erstmals ist die Schallmauer von 1,5 Millionen geknackt – und das gleich deutlich: 1,6 Millionen Gäste schliefen im vergangenen Jahr in Mannheim. Das entspricht gut 150 000 Übernachtungen mehr, bedeutet eine Steigerung von 10,3 Prozent und ist mehr als doppelt so viel wie der landesweite Zuwachs von 4,2 Prozent. Allerdings sank die Auslastungsquote von 52,6 Prozent im Vorjahr auf 49,8 Prozent.

„Es sind ja auch vier große Betriebe dazugekommen, das muss man erst mal ’reinkriegen an zusätzlichen Gästen“, so Jeanette Merther, die zuständige Fachfrau im Statistischen Landesamt in Stuttgart. Die Behörde veröffentlicht die Daten aufgrund der Meldezettel, welche die Gäste ausfüllen. Dabei zählen alle Hotels, Hotels garnis, Gasthöfe und Pensionen ebenso wie Jugendherbergen.

Das sind für Mannheim im vergangenen Jahr 66 Betriebe mit 9153 Betten nach 62 Betrieben mit 7795 Betten im Vorjahr. Die Auslastungsquote lag seit 2010 immer zwischen 46 und 49 Prozent, lediglich 2018 überschritt sie die 50-Prozent-Marke – um jetzt wieder zu fallen.

Achim Ihrig, der Vorsitzende des Vereins Hotels Mannheim2, sieht die Erfolgsmeldung daher mit gemischten Gefühlen. „Der Anstieg ist nicht im 3- bis 4-Sterne Segment“, hebt er hervor, hier sei sogar „ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen“. Aus seiner Sicht könne sich der Zuwachs „nur auf das Low-Budget Segment beziehen“. Ihrig gibt zu bedenken: „Sieht man das aus Sicht einer Stadtentwicklung, so sollte das nicht das Segment sein, was im Sinne einer attraktiven Wahrnehmung Mannheims ausgebaut werden sollte.“

Generell sei der inzwischen besser funktionierende Tourismus „auf der einen Seite ein Beweis dafür, dass die auf Wunsch der Gemeinderatsparteien 2010 begonnene Kooperation zwischen Stadtmarketing und der Hotellerie erfolgreich ist“, so Ihrig. „Trotzdem haben wir noch einen weiten Weg zu gehen“, betont er. Gerade im Hinblick auf die bevorstehenden Herausforderungen wie die Bundesgartenschau wünscht er sich, dass „alle Beteiligten sich mit noch mehr Energie und Kreativität für den Ausbau der touristischen Attraktivität Mannheims engagieren“.

„Massiver Preiskampf“

Laut Ihrig stehe dem Anstieg der Übernachtungen nämlich „ein massiver Preiskampf durch die Ausweitung der Hotelkapazitäten gegenüber“, warnt er.

Tatsächlich waren im vergangnen Jahr zwei Hotels in der Nähe vom Planetarium, ein Best Western im Wohlgelegen und am Hauptbahnhof das Hilton Garden Inn hinzugekommen, womit erstmals die international renommierte amerikanische Hotelmarke in der Metropolregion ein Haus etablierte.

Die nächsten Neueröffnungen wird es auf der Vogelstang und im Glücksteinquartier geben. In der früheren Taylor-Kaserne wird gerade das „E-Gebäude“ direkt an der B 38 zum Hotel mit 190 Zimmern und Büros umgebaut. Das Holiday Inn in der John-Deere-Straße mit 150 Betten, dessen Eröffnung für Frühjahr angekündigt war, nimmt derzeit ab Oktober Reservierungen an.

2021 sollen die drei Hotels der Accor-Gruppe (Ibis/Ibis-Budget und Apart-Hotel) im Postquadrat eröffnen, die zusammen über 450 Zimmer umfassen. Auf dem anschließenden Grundstück an der Heinrich-von-Stephan-Straße sind zwei weitere Hotels mit 160 beziehungsweise 110 Zimmern im Bau.

Genehmigt hat die Stadt mittlerweile das geplante „Motel One“ im Postgebäude O 2 mit 339 Zimmern. Wann die Bauarbeiten tatsächlich losgehen, ist aber offen. Noch in Bearbeitung ist bei der Stadt der Bauantrag für das Premier Inn, das die britische Hotelkette auf der ehemaligen Woolworth-Fläche in T 1 mit 195 Zimmern plant.

Karmen Strahonja, Geschäftsführerin vom Stadtmarketing, wertet die Zahlen aus Stuttgart als „sehr gute Entwicklung. Sie zeigen uns, dass Mannheim als Reiseziel immer beliebter wird und viele Gäste aus dem In- und Ausland anlockt“. Das touristische Angebot und die Zusammenarbeit aller Akteure hätten sich „hervorragend entwickelt – das zeigt nun Wirkung,“ freut sich Strahonja.

Die Anzahl der ausländischen Gäste stieg 2019 um zehn Prozent. Dabei kommen die meisten Gäste aus USA, Schweiz, Niederlande, Großbritannien und Frankreich. Damit zahle sich aus, dass das Stadtmarketing zuletzt in Frankreich und in der Schweiz Werbekampagnen in Zügen der französischen Eisenbahngesellschaft SNCF und des Schweizer Pendants SBB gemacht habe. Ausgezahlt hat sich laut Strahonja auch, dass das Stadtmarketing erstmals alle Weihnachtsmärkte überregional beworben hat. „Der sonst eher mäßig ausfallende Monat Dezember verzeichnet ein Plus von 9,6 Prozent. Die Auswertung der Besucherfrequenz zeigte zudem, dass in der Weihnachtszeit mehr Leute als im Vorjahr auf den Planken unterwegs waren“, so Strahonja.

