Zahl der Infektionen eindämmen

Angesichts von „über 900 Corona-Infizierten in der letzten Woche“ hat sich gestern Abend Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz in seiner Weihnachtsansprache mit einem eindringlichen Appell an die Bürgerinnen und Bürger Mannheims gewandt. Ihr Verhalten „und die Zahl der unterschiedlichen Menschen, die zusammen kommen“, werden in den kommenden Tage „entscheidend“ dafür sein, dass das Infektionsgeschehen nicht noch „befeuert“ werde.

Viele Mannheimer hätten das Hygienekonzept nach der ersten Pandemie-Welle „vorbildlich umgesetzt“. Leider habe das nicht ausgereicht, um das Ausmaß der an Covid-19 Erkrankten so zu begrenzen, dass Pflegekräfte und Ärzte vor Überlastung geschützt werden konnten, betonte das Stadtoberhaupt. Dreistellige Sieben-Tage-Inzidenzen hätten das Gesundheitssystem überlastet: „Und sie haben zu Toten geführt.“ Unser aller Gedanken seien in diesen Tagen vor allem bei all denen, „die Nahestehende verloren haben.“

Aussicht auf Impfungen

Doch von einer Überlastung der Krankenhäuser „kann jeder betroffen sein“, mahnte Kurz. Und appellierte nochmals eindringlich an alle Mannheimerinnen und Mannheimer, sich an die Abstands-und Hygieneregeln zu halten. Ausdrücklich bat er auch die Arbeitgeber und Betriebe, die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen.

Dabei gehe es nicht nur um Weihnachten. Auch die Tage danach und der Start ins neue Jahr müssten dringend eine Wende im Infektionsgeschehen bringen.

Ein positiver Vorbote dafür, dass diese Krise überwunden werden könne, sei sicherlich die Nachricht, dass in den nächsten Tagen mit den Impfungen begonnen werde. „Noch nie in der Menschheitsgeschichte ist so schnell auf eine solche globale Herausforderung reagiert worden“, sagte Kurz: „Das sollte uns Kraft geben.“

Das Stadtoberhaupt schloss seine Ansprache mit den Worten: „Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.“ mai

