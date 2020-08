Zahl der Infizierten steigt weiter an

Am Wochenende wurden dem Gesundheitsamt bis gestern Nachmittag, um 16 Uhr, 13 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Sieben neue Infektionen waren es am Samstag, sechs am Sonntag. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 626. Bereits allein am Freitag waren es 13 neue Fälle. Bei ihnen handelt es sich laut Stadt ausschließlich um Infizierte, die von einer Reise zurückgekehrt sind oder enge Kontaktpersonen von bereits positiv getesteten Patienten.

Wie bereits berichtet appelliert Peter Schäfer, der Chef des Gesundheitsamts, an Urlauber in Risikogebieten, sich vorab über die Rückkehr-Regeln in Baden-Württemberg zu informieren. Sie seien verpflichtet, sich bei ihrer Wiedereinreise testen zu lassen. Bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses müssten sie sich unverzüglich und auf direktem Weg in häusliche Quarantäne begeben. Jeder Rückkehrer aus einem Risikogebiet müsse sich beim Ordnungsamt melden. Mailadresse: 31corona@mannheim.de. Testbescheinigungen können eingescannt und angehängt werden. Auch Tests bereits im Urlaubsland seien möglich, so Schäfer. Aber nur innerhalb der EU oder in einem anderen, auf einer Liste des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de/covid-19-tests aufgeführten Staat.

Bislang sind in Mannheim 560 Personen genesen. Damit gibt es in Mannheim 53 akute Fälle. mai/red

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.08.2020