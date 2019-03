Zauberei mit Gegenständen, die jeder aus dem Alltag kennt

In seinem Programm „Hilfe, ich werde erwachsen“ geht es dem Zauberer Marc Weide weniger um Großillusionen als um das Staunen seines Publikums, das ihm aus nächster Nähe auf die Finger schauen kann. Seine Requisiten sind Gegenstände, die jeder aus dem Alltag kennt. Dazu schafft er es, die Energie und den Spaß, den er selbst hat, auch auf das Publikum zu übertragen, das er interaktiv in die Tricks mit einbindet. Der „MM“ verlost für die Zauber-Show im Capitol am Sonntag, 24. März, um 19 Uhr dreimal zwei Tickets. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 anrufen, das Stichwort„Capitol“nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen erreichbar sein. has

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019