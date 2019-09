Zehn Jahre Klinikradio

Seinen zehnten Geburtstag feiert „Rumms“. Diese fünf Buchstaben stehen für „Radio in der Universitätsmedizin Mannheim sendet“ und meinen jene von kleinen Patienten für kranke Mädchen und Jungen gestaltete Radiosendungen der Uni-Kinderklinik, die Lebensfreude und bunte Tupfer in die Routine des Stationsalltags bringen, aber auch Ängste, ja Tod und Trauer als Themen nicht aussparen. Der Förderverein von Radio Rumms organisiert am Samstag, 14. September, 18 Uhr, im Capitol eine Benefizveranstaltung – damit das „Kinderklinikradio“ auch die nächsten zehn Jahre mit „Rumms“ reinhauen kann.

Auf der Bühne treten auf: Liedermacher Jonathan Zelter, Sänger Markus Sprengler, Ricky Reason und Band, Popmusiker Rouven Gruber, Zauberer Steffen Nägele, die Band Heratheaded, die Tanzabteilung des TV Hemsbach, die „Penguin Tappers“, Schlagersängerin Pia Malo und Rope Skipperinnen des TSG Seckenheim. Der Vorverkauf läuft. Tickets (20 Euro, ermäßigt die Hälfte) können über die Telefonnummer des Capitols reserviert werden: 0621/3 36 73 33. wam

